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В сети появились спецификации компактной платформы Intel NUC 11 Extreme. Предшественник, NUC 9 Extreme, оснащался процессорами Coffee Lake: Core i9-9980HK, i7-9750H и i5-9300H. Линейка NUC 11 Extreme получила аналогичное разделение, что подтверждает слайд, появившийся на китайском ресурсе ChipHell. NUC 11 Compute Elemenet под кодовым названием Driver Bay предложит конфигурации с Core i9, i7 и i5 — все на основе еще не выпущенной серии H 11-го поколения.

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Этот уникальный компьютер, построенный на печатной плате размером с видеокарту, предназначен для компактных систем. Готовые комплекты NUC 9 EX CE предлагались в корпусах mini-ITX и состояли из двух основных компонентов, подключенных к небольшой плате: вычислительного блока NUC 9 Extreme и дискретного графического процессора.

Источник: ChipHell анонсы и реклама RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке -22000р на 2060 - цены пошли вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Согласно слайду, NUC 11 Extreme будет поддерживать память DDR4-3200, что является существенным обновлением по сравнению с DDR4-2666 в NUC 9. Еще одним важным обновлением является долгожданная поддержка PCIe 4-го поколения.

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Устройство может использоваться без дискретной видеокарты, возможно подключение трех мониторов к встроенному графическому адаптеру через обновленные интерфейсы: один HDMI 2.0b и два Thunderbolt 4. В NUC 9 использовались HDMI 2.0a и Thunderbolt 3.

Источник: ChipHell, VideoCardz