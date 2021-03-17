Apacer способствует началу массового производства DDR5 в 2022 году
К концу 2021 года должны появиться первые платформы с поддержкой пятого поколения оперативной памяти и перед производителями стоит задача создания, адаптации, начала массового производства и активного продвижения новых продуктов. Для этих целей компания Apacer сформировала альянс DDR5 eco-chain и анонсировала план разработки комплексной линейки для серверного, промышленного, потребительского и геймерского сегментов.
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Альянс DDR5 eco-chain охватывает производителей и разработчиков DRAM, процессоров, материнских плат, и других ключевых компонентов. Также альянс объединяет программистов SPD и создателей программного обеспечения для тесной совместной работы и комплексного контроля разработок. Такой подход ускорил внедрение технологий по восходящей и нисходящей цепочке и позволил успешно создать модули памяти DDR5, которые наиболее близки к массовому производству — официально сообщает компания Apacer.
DDR5 память Apacer прошла последний сертификационный тест JEDEC. Производство образцов DDR5 начнется во второй половине 2021 года, массовое производство — в 2022 году. Новейшая память DDR5 Apacer сначала будет выпущена в UDIMM спецификации, затем на рынок поступят RDIMM, SODIMM и другие спецификации, поддерживающие настольные процессоры Intel 12-го поколения Alder Lake, серверные Xeon Sapphire Rapids-SP Eagle Stream и AMD Zen4 EPYC Genoa (примечательно, что настольных процессоров AMD в этом списке нет).
Источник: Apacer
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