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Видеокарта GeForce RTX 3050 была замечена в базе данных бенчмарка Geekbench с 16 потоковыми мультипроцессорами. Каждый мультипроцессор в архитектуре Ampere содержит 128 ядер CUDA, а значит, конфигурация графического процессора RTX 3050 включает всего лишь 2048 CUDA ядер. Производительность достаточно неплоха — видеокарта догоняет GeForce GTX 1660 Ti Max-Q.

В GeForce RTX 3050 и для мобильных и для настольных ПК, вероятно, будет использоваться новый графический процессор GA107. Согласно спецификациям, зафиксированным в Geekbench, он будет соседствовать с 4 ГБ видеопамяти, а значит майнеры не смогут добывать Ethereum и другие криптовалюты с размером DAG файла более 4 ГБ.

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Видеокарты GeForce RTX 3050 для мобильных компьютеров готовятся к появлению одновременно с серией процессоров Tiger Lake-H45. На этот раз графический процессор использовался в паре с Core i5-11400H, одним из самых простых процессоров в серии. Согласно утечке, этот процессор имеет базовую частоту 2,7 ГГц с ускорением до 4,5 ГГц.

Источник: VideoCardz, Geekbench, Twitter @TUM_APISAK