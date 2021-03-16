2048 CUDA ядер и 4 ГБ видеопамяти получит GeForce RTX 3050 для ноутбуков
реклама
Видеокарта GeForce RTX 3050 была замечена в базе данных бенчмарка Geekbench с 16 потоковыми мультипроцессорами. Каждый мультипроцессор в архитектуре Ampere содержит 128 ядер CUDA, а значит, конфигурация графического процессора RTX 3050 включает всего лишь 2048 CUDA ядер. Производительность достаточно неплоха — видеокарта догоняет GeForce GTX 1660 Ti Max-Q.
В GeForce RTX 3050 и для мобильных и для настольных ПК, вероятно, будет использоваться новый графический процессор GA107. Согласно спецификациям, зафиксированным в Geekbench, он будет соседствовать с 4 ГБ видеопамяти, а значит майнеры не смогут добывать Ethereum и другие криптовалюты с размером DAG файла более 4 ГБ.
Видеокарты GeForce RTX 3050 для мобильных компьютеров готовятся к появлению одновременно с серией процессоров Tiger Lake-H45. На этот раз графический процессор использовался в паре с Core i5-11400H, одним из самых простых процессоров в серии. Согласно утечке, этот процессор имеет базовую частоту 2,7 ГГц с ускорением до 4,5 ГГц.
Источник: VideoCardz, Geekbench, Twitter @TUM_APISAK
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила