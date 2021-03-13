Курс биткоина превысил 60000 долларов США
С середины февраля биткоин пережил несколько периодов падений и консолидаций. Теперь криптовалюта снова укрепилась и перешла к росту. Сегодня курс биткоина по отношению к доллару США взлетел до новых рекордных максимумов. По данным на 14:15 курс главной криптовалюты превысил 60000 долларов на бирже Binance.
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Рыночная капитализация биткоинов теперь превышает 1,1 триллион долларов. Цена монеты выросла на 23% за последнюю неделю и на 5% за последние 24 часа. Предыдущий рекорд был установлен 21 февраля, тогда криптовалюта торговалась на уровне выше 58000 долларов.
Неопределенность на традиционных финансовых рынках в ожидании экономических стимулов и их положительного влияния на доходность облигаций США вызвала обвал биткоина до уровня $43000 на конец февраля. Новый максимум наступил после того, как президент США Джо Байден подписал масштабную программу стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов. Также на рост криптовалюты могла сказаться шумиха вокруг NFT токенов.
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