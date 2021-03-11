Techemynt выпустила подкрепленный новозеландским долларом стейблкоин NZD
В Новой Зеландии появился стейблкоин, который подкреплен новозеландским долларом и привязан к нему в соотношении 1:1. Выпуском стейблкоина NZD занимается компания Techemynt. Токен развернут на блокчейне Ethereum при содействии компании Blockchain Labs.
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Techemynt официально зарегистрирована Управлением по финансовым рынкам Новой Зеландии. Компания обещает предоставлять прозрачную финансовую отчетность каждый квартал, чтобы любой держатель стейблкоина NZD был уверен в крепкой поддержке монеты новозеландским долларом.
Генеральный директор Techemynt, Фран Страйнар, дал понять, что остутствие на рынке стейблкоина, подкрепленного новозеландским долларом — это существенное упущение. Сейчас лучший момент, чтобы исправить это и создать стейблкоин в момент роста популярности новозеландского доллара и рынка криптовалют.
Любой пользователь может приобрести стейблкоин NZD напрямую, но сумма сделки должна быть не менее 100000 новозеландских долларов. Другим вариантом приобретения является новозеландская биржа Dassetx. В будущем компания планирует выйти с NZD на большее количество бирж.
Источник: 8btc, Globenewswire, Techemynt
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