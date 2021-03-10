Крупному китайскому производителю ASIC майнеров грозит уголовная ответственность
Известная китайская компания Bitmain, специализирующаяся на производстве интегральных схем ASIC для майнинга биткоинов, заинтересовала прокуратуру Тайваня. Bitmain обвиняют в создании цепочки подставных компаний на территории Тайваня с целью переманивания ведущих кадров полупроводниковой отрасли. Это нарушает положение о взаимоотношениях между двумя странами пролива.
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В цепочке компаний фигурирует Bitmain, ее предприятие для разработки чипов искусственного интеллекта и несколько организации на Тайване, скрывающих китайское происхождение родительской компании. Подставные лица занимались на Тайване поиском и привлечением талантов, гарантируя вдвое большую оплату труда. Предварительное расследование показывает, что сотни технических инженеров были наняты за последние три года. В их числе могут быть специалисты из MediaTek, TSMC и других крупных организаций.
С большой вероятностью Bitmain и ее руководство ожидает уголовное дело, которое может привести к тюремному заключению. В самом благоприятном сценарии компании грозит штраф. Многое зависит от того, удастся ли обнаружить нарушения соглашения о неразглашении коммерческой тайны. Отмечается, что на данный момент одна из компаний отрицает утечку данных, MediaTek не комментирует ситуацию.
Источник: Apple Daily Taiwan
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