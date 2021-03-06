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Средний сегмент мобильных чипов компании Qualcomm возглавляют модели Snapdragon 765/765G. Они построены на базе 7-нм техпроцесса компании Samsung. Информация о подготовке новых лидеров 700-серии не нова, ранее утверждалось, что они будут основаны на 6-нм техпроцессе, а по последним слухам, новые модели будут 5-нм, как и флагман Snapdragon 888.

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Подробности о Snapdragon 775/775G были замечены ресурсом XDA Developers в Telegram канале Xiaomiui. Кроме технологического процесса, в списке характеристик указывается применение ядер Kryo 600-серии, поддержка быстрой памяти LPDDR5 с пропускной способностью 6400 Мб/с или более медленной LPDDR4X 4800 Мб/с, а также накопителей стандарта UFS 3.1.

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Процессор для обработки изображений Spectra 570 обеспечит поддержку одновременной работы трех модулей с разрешением до 28 МП, или двух модулей 64 и 20 МП с возможностью записи видео при 30 к/с. Максимальное разрешение видеозаписи 4K, кадровая частота – 60 к/с. Также система оснащена аудио чипом WCD9380/WCD9385 и обладает широкими возможностями связи.

Ожидается, что Snapdragon 775 может дебютировать в составе смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, информация о котором должна появиться в ближайшее время.