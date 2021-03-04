NVIDIA ограничит производительность GeForce RTX 3080 Ti в майнинге
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Новый флагман GeForce RTX 3080 Ti от NVIDIA был отложен в долгий ящик из-за дефицита графических чипов и видеопамяти GDDR6X, но, судя по всему, его выпуск все еще присутствует в планах компании. Известный информатор @kopite7kimi сообщил, что ограничение производительности алгоритма майнинга Ethash будет присутствовать в новой видеокарте. Значит разработка RTX 3080 Ti все еще продвигается.
NVIDIA предприняла попытки ограничить майнинг Ethereum в среднебюджетных моделях GeForce RTX 3060. Однако майнеры рады использовать эти видеокарты для добычи других криптовалют несмотря на меньшую доходность. Безусловно, некоторый эффект от ограничения есть.
В случае с GeForce RTX 3080 Ti ограничение в 50% снизит хешрейт видеокарты до 45 MH/s. Майнерам гораздо выгоднее использовать RTX 3070 или RTX 3060 Ti. Предполагается, что в скором времени на рынке может появиться RTX 3070 Ti, производительность которой также ограничат. Все это позволит повысить доступность для обычных пользователей, а сохранив производство версий без блокировки, NVIDIA сможет гибко регулировать объемы предложения для той или иной группы потребителей.
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