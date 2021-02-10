Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение



Игровые видеокарты Intel на базе графического процессора Xe-HPG находятся на стадии активного тестирования. В основе графических чипов, по известной информации и ряду слухов, лежит улучшенный 7-нм техпроцесс TSMC. Флагманские версии могут включать до 512 исполнительных блоков с 4096 шейдерными блоками и большим быстрым кешем 3-го уровня, в качестве видеопамяти должна использоваться GDDR6.

реклама

Intel делает все возможное, чтобы долгожданное возвращение на рынок дискретных видеокарт было успешным. Раджа Кодури поддерживает интерес к графическим ускорителям компании в своем Twitter. На этот раз руководитель разработки демонстрирует снимок из еще не вышедшего теста 3DMark Mesh Shader Feature от компании UL Benchmarks и сообщает об успешном испытании образца Xe-HPG.

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Mesh Shader или сетчатые шейдеры — новая технология DirectX 12, которая позволяет значительно улучшить производительность и качество изображения при рендеринге сцен с большим количеством сложных объектов за счет динамического изменения уровня детализации в зависимости от сложности расчетов геометрии и, соответственно, нагрузки на оборудование.