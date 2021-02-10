Раджа Кодури показал кадр из тестирования Intel Xe HPG в новом бенчмарке 3DMark Mesh Shader
Игровые видеокарты Intel на базе графического процессора Xe-HPG находятся на стадии активного тестирования. В основе графических чипов, по известной информации и ряду слухов, лежит улучшенный 7-нм техпроцесс TSMC. Флагманские версии могут включать до 512 исполнительных блоков с 4096 шейдерными блоками и большим быстрым кешем 3-го уровня, в качестве видеопамяти должна использоваться GDDR6.
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Intel делает все возможное, чтобы долгожданное возвращение на рынок дискретных видеокарт было успешным. Раджа Кодури поддерживает интерес к графическим ускорителям компании в своем Twitter. На этот раз руководитель разработки демонстрирует снимок из еще не вышедшего теста 3DMark Mesh Shader Feature от компании UL Benchmarks и сообщает об успешном испытании образца Xe-HPG.
Mesh Shader или сетчатые шейдеры — новая технология DirectX 12, которая позволяет значительно улучшить производительность и качество изображения при рендеринге сцен с большим количеством сложных объектов за счет динамического изменения уровня детализации в зависимости от сложности расчетов геометрии и, соответственно, нагрузки на оборудование.
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