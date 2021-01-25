Сертификат Titanium, 700 Вт и пассивное охлаждение — новый блок питания от SilverStone
Компания SilverStone представила для любителей абсолютной тишины новый безвентиляторный блок питания мощностью 700 Вт. Модель NJ700 отличается не только пассивным охлаждением, но и первоклассными характеристиками, подтвержденными титановыми сертификатами 80 Plus и Cybenetics — максимальная эффективность до 94%, при полной нагрузке выше 90%.
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Среди ключевых достоинств компания отмечает наличие одной мощной линии 12 В (58 А), применение только японских конденсаторов, стабильность напряжения (отклонение не превышает ±2%) и низкий уровень пульсаций. Предусмотрена защита по току, напряжению, мощности, температуре, а также защита от короткого замыкания.
Конструкция NJ700 полностью модульная с плоскими кабелями. Что касается количества кабелей и коннекторов, то в наличии стандартный 20+4-pin для материнской платы, 2x4+4-pin коннектора EPS12V для процессора, 4x6+2-pin PCI-E, набор для подключения накопителей из 12xSATA, периферии из 6x4-pin и один FDD.
Рабочая температура находится в пределах 45°C. Для отвода тепла на 5 гранях корпусах сделано множество вентиляционных отверстий. Теплоотвод от внутренних компонентов возлагается на алюминиевые радиаторы. Вся конструкция весит 2,3 кг.
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