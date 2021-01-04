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Xbox Series XS может стать новой игровой консолью от Microsoft — торговая марка уже зарегистрирована

Нас ожидает промежуточный вариант новой консоли, который расположится между Xbox Series X и S?
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Любознательные пользователи обнаружили, что компания Microsoft зарегистрировала новую торговую марку. Информация была найдена на сайте сервиса Justia Trademarks — сервисе, предоставляющем информацию о торговых марках и их владельцах. Стоит напомнить, что на этом же сайте ранее было найдено первое официальное упоминание AMD Infinity Cache.

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На этот раз Microsoft зарегистрировала в начале 2021 года торговую марку Xbox Series XS. Это сразу же вызвало волну обсуждений о скором анонсе новой версии игровой консоли, которая займет промежуточную позицию между Xbox Series X и Series S. Интересная версия, возможно ли, что на производстве накопились отбраковки SoC от Xbox Series X, которые могли бы использоваться для промежуточной версии консоли.

Источник: Justia Trademarks

 

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Новая консоль может стать оптимальным выбором для тех, кого не устраивает Xbox Series S, а от покупки Series X отталкивает ее стоимость. Дополнительная модель помогла бы охватить большую аудиторию и снизить дефицит.

Однако другое мнение менее оптимистично. Как считает часть сообщества, Xbox Series XS это просто дополнительная регистрация торговой марки Xbox Series X|S — именно так новые консоли упоминаются во многих новостях Microsoft.

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Источник: Justia Trademarks, Reddit

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