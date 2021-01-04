Xbox Series XS может стать новой игровой консолью от Microsoft — торговая марка уже зарегистрирована
Любознательные пользователи обнаружили, что компания Microsoft зарегистрировала новую торговую марку. Информация была найдена на сайте сервиса Justia Trademarks — сервисе, предоставляющем информацию о торговых марках и их владельцах. Стоит напомнить, что на этом же сайте ранее было найдено первое официальное упоминание AMD Infinity Cache.
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На этот раз Microsoft зарегистрировала в начале 2021 года торговую марку Xbox Series XS. Это сразу же вызвало волну обсуждений о скором анонсе новой версии игровой консоли, которая займет промежуточную позицию между Xbox Series X и Series S. Интересная версия, возможно ли, что на производстве накопились отбраковки SoC от Xbox Series X, которые могли бы использоваться для промежуточной версии консоли.
Новая консоль может стать оптимальным выбором для тех, кого не устраивает Xbox Series S, а от покупки Series X отталкивает ее стоимость. Дополнительная модель помогла бы охватить большую аудиторию и снизить дефицит.
Однако другое мнение менее оптимистично. Как считает часть сообщества, Xbox Series XS это просто дополнительная регистрация торговой марки Xbox Series X|S — именно так новые консоли упоминаются во многих новостях Microsoft.
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Источник: Justia Trademarks, Reddit
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