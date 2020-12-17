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Ранее в новостях отмечалось, что зарубежное издательство Piggyback в сотрудничестве со студией CD Projekt RED выпустит в день релиза Cyberpunk 2077 подробный и качественный гайд объемом более 400 страниц. Два варианта руководства The Complete Official Guide Cyberpunk 2077, в мягком и твердом переплете, уже поступили в продажу, но доступны только на зарубежных площадках. Однако для всех желающих издательство запустило сайт с официальной интерактивной картой мира Cyberpunk 2077.

Базовая версия интерактивной карты доступна бесплатно, за 6 евро можно приобрести премиум-доступ. Оба варианта предлагают синхронизацию с игрой и отслеживание прогресса. Премиум версия отличается большими возможностями ведения статистики, улучшенным качеством, возможностью добавления скриншотов с заметками и расположением «пасхалок» и различных предметов.

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Стоимость премиум доступа включена в стоимость руководства, поэтому, если у вас есть возможность приобрести The Complete Official Guide Cyberpunk 2077, отдельно платить за доступ к интерактивной карте не нужно. В будущем ожидается русская локализация.