Intel может внедрить большой и быстрый кеш в графический чип DG2 для игровых видеокарт Xe-HPG
Не так много информации известно о графических чипах Intel DG2. Ранее компания сообщала, что образцы игровых видеокарт на базе архитектуры Xe-HPG активно тестируются в лабораториях, но характеристики и даты появления первых моделей остались в секрете. По различным слухам, поставки первых видеокарт на базе Intel DG2 должны начаться в 2021 году, вероятно, ближе к его завершению, но пока об этом говорить все еще рано.
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В одной из недавних заметок венгерский технологический ресурс Prohardver со ссылкой на OEM-поставщиков сообщил, что Intel собирается снабдить чипы DG2 большим объемом кеша L3. Его точный объем остается неизвестным, но он будет сопоставим с AMD Infinity Cache.
Отмечается, что Intel ожидает углубление симбиоза искусственного интеллекта (ИИ) и графических технологий. Компания планирует разработать свои алгоритмы умного масштабирования изображения на базе методов машинного обучения Microsoft DirectML и в данном случае быстрый кеш позволит значительно повысить эффективность и производительность графических ускорителей.
Чем ниже исходное разрешение, тем больше данных будет попадать в кеш и тем выше будет производительность. Далее в работу будет вступать ИИ и алгоритмы масштабирования, которые подготовят для вывода качественное изображение в высоком разрешении.
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