Intel представит игровые видеокарты DG2 Xe-HPG во втором квартале 2021 года — известно о моделях с 6 и 8 ГБ видеопамяти GDDR6
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Как стало известно, компания Intel планирует выпустить линейку высокопроизводительных дискретных видеокарт Discrete Graphics 2 (DG2) на базе архитектуры Xe-HPG во втором квартале 2021 года. Ожидается, что высокопроизводительная серия должна быть представлена тремя моделями с количеством исполнительных блоков (Execution Units, EU) 128, 384 и 512. Каждый исполнительный блок EU содержит 8 вычислительных ядер FP32.
Линейка Intel Xe-HPG получит видеопамять GDDR6. По слухам, модель DG2 с чипом на 384 исполнительных блоков EU получит 6 ГБ видеопамяти GDDR6 с общей 192-битной шиной.
По некоторой информации, существует и более мощный вариант DG2, который, вероятно, встанет в один ряд с NVIDIA BFGPU и флагманом AMD BigNavi. Как сообщает @Raichu95821283, большой Intel DG2 содержит 960 исполнительных блоков EU с 7680 вычислительными ядрами, однако остается неизвестным, начнется ли производство этой модели. Можно предположить, что возможность ее появления зависит от успеха линейки DG2 на старте.
Для сравнения @Raichu95821283 приводит данные о площади чипа модели DG2 с 384 исполнительными блоками EU, которая составляет 185…188 мм2. Также @MebiuW добавил, что энергопотребление варианта с 96EU и частотой 1,3 ГГц составляет около 15 Вт. В таком случае можно предположить, что энергопотребление чипа большого DG2 составит более 150 Вт, а его площадь — более 465 мм2.
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Также стало известно, что вариант Intel DG2 с 512 исполнительными блоками EU получит 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с общей шиной 256-бит.
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