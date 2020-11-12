Успехами на графическом направлении компания Intel на этой неделе решила поделиться в сорокаминутном видео, содержащем и вступительную речь Раджи Кодури (Raja Koduri). Если о существовании первых работоспособных образцов игровой графики Xe-HPG было известно ещё с прошлого месяца, то обновление статуса разработки ускорителя Ponte Vecchio было полезным с точки зрения расширения кругозора.

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Источник изображения: YouTube, Intel

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Курирующий в Intel вопросы вычислительных и графических архитектур Раджа Кодури добавил, что серверные чипы Xe-HP уже поставляются в виде образцов, а разработка флагманского ускорителя вычислений Ponte Vecchio находится в той стадии, когда первые ревизии чипов, из которых он будет состоять, уже «отданы в печать». По сути, Intel теперь ждёт получения первых образцов от производителя, чтобы начать тестирование чипов в своих лабораториях.

Стоит напомнить, что Ponte Vecchio будет обладать многокристальной пространственной компоновкой, а некоторые чипы из его состава будет выпускать сторонняя компания. По всей видимости, 6-нм или 7-нм элементы ускорителя сделает компания TSMC, поскольку собственное производство Intel с данной задачей своевременно справиться не сможет. Дебют Ponte Vecchio ранее был намечен на конец следующего года, но теперь разумнее ожидать его появления в первой половине 2022 года.