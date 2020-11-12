Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel завершила разработку первых ревизий чипов для ускорителя Ponte Vecchio

Они уже ушли в печать и ждут попадания в лаборатории Intel.
+
ASUS 2070 за копейки - успей
Недорогая 3070 Gigabyte Gaming в продаже
2070 Super дешевеют - смотри цену
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке

Успехами на графическом направлении компания Intel на этой неделе решила поделиться в сорокаминутном видео, содержащем и вступительную речь Раджи Кодури (Raja Koduri). Если о существовании первых работоспособных образцов игровой графики Xe-HPG было известно ещё с прошлого месяца, то обновление статуса разработки ускорителя Ponte Vecchio было полезным с точки зрения расширения кругозора.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3080 - цены идут вниз
3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке
Куча разных 3080 в Регарде
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Источник изображения: YouTube, Intel

реклама

Курирующий в Intel вопросы вычислительных и графических архитектур Раджа Кодури добавил, что серверные чипы Xe-HP уже поставляются в виде образцов, а разработка флагманского ускорителя вычислений Ponte Vecchio находится в той стадии, когда первые ревизии чипов, из которых он будет состоять, уже «отданы в печать». По сути, Intel теперь ждёт получения первых образцов от производителя, чтобы начать тестирование чипов в своих лабораториях.

Стоит напомнить, что Ponte Vecchio будет обладать многокристальной пространственной компоновкой, а некоторые чипы из его состава будет выпускать сторонняя компания. По всей видимости, 6-нм или 7-нм элементы ускорителя сделает компания TSMC, поскольку собственное производство Intel с данной задачей своевременно справиться не сможет. Дебют Ponte Vecchio ранее был намечен на конец следующего года, но теперь разумнее ожидать его появления в первой половине 2022 года.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel gpgpu intel xe ponte vecchio
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Intel завершила разработку первых ревизий чипов для ускорителя Ponte Vecchio
+
В декабре один из партнёров NVIDIA предложит однослотовый вариант GeForce RTX 3090
5
Колонки и наушники Tronsmart со скидкой до 69% на распродаже 11.11 на AliExpress
+
TSMC выделила первые $3,5 млрд на строительство предприятия в США
6
AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6058 МГц обновил рекорд Cinebench R15
8
Ситуация с доступностью Radeon RX 6000 в Европе лучше, но кардинальной разницы с GeForce RTX 30 нет
104

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 926
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 44
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 Compact
2 ноября 2020 57
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
30 октября 2020 23
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
3 ноября 2020 80

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перешёл с AMD Ryzen 1600X на 3600X – рассказываю, как я впустую потратил 12 000 рублей
376
Распродажа 11.11 в магазине ключей KeysOff – скидки до 55% и бесплатные лицензии на Windows 10
Разбираемся, как правильно собрать недорогой универсальный компьютер — для игр, работы и учебы
38
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 22 тысяч рублей: ноябрь 2020
11
4 популярных смартфона от Xiaomi с AliExpress, которые сильно подешевеют на распродаже 11.11
9
Методика массового тестирования блоков питания V2.0
20
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
15
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ850-M-V2L
71
Разбираемся, нужен ли жесткий диск как дополнение к SSD в компьютере в 2020 году
18
История оверклокинга - соревнования 2009 года
3

Сейчас обсуждают

Мавлет Компотов
06:10
8600к дорогой, но не мусор. Погони его до 5 на соответствующей матери, и для игр даже топ решения от нового интел совсем незначительно будут преобладать.А про потоки, которые скоро понадобятся под нов...
Перешёл с AMD Ryzen 1600X на 3600X – рассказываю, как я впустую потратил 12 000 рублей
ZMВалера С
06:09
На Redmi9 ещё 12 miui не пришла
Xiaomi начала открытое тестирование MIUI 12 с Android 11 на шести смартфонах – на очереди 35 моделей
xenomorph1024
06:06
У этого risc-говна хоть нормальные векторные 256-512 битные регистры то есть, т.е. аналог avx2\avx512? Ответ - нет, и быть не может, потому как arm есть каличная рахитектура для патефонов. Рожденный...
Новый Mac Mini получает чипсет M1: намного быстрее, чем старая версия Intel и на 100$ дешевле
Мавлет Компотов
06:02
В пубге мой фх 8320 в разгоне тоже простаивал, но фпс был жутко не стабильный, при приземлении вообще были фризы 5-10фпс и настройки графики ни чего не меняли вообще. Когда купил гиперпень 2х ядерный...
Перешёл с AMD Ryzen 1600X на 3600X – рассказываю, как я впустую потратил 12 000 рублей
Yilec
06:01
Заголовок - бриллиант из цитатника Капитана Очевидность.
Apple M1 оказался не таким быстрым, как рассказывала Apple
Kasyan
06:01
Мне больше вот эта дура нравится!
Ситуация с доступностью Radeon RX 6000 в Европе лучше, но кардинальной разницы с GeForce RTX 30 нет
Дима Архипов
06:01
Я щас правильно понял что АМД виновата в том что Интел за ту же цену предлагает на 2 ядра 4 потока меньше?
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
ахахах
05:59
кастыльные лучи это называется
Radeon RX 6800 ХТ может получить неэффективную трассировку лучей и не сможет обойти DLSS от NVIDIA
Сергей Колесник
05:58
ограниченные мощности TSMC. Они кроме всякое ереси для мобилок сейчас печатают новые райзены, новые радионы, и новые консоли, и все это только для АМД, а есть еще и другие, ну они же не резиновые в ко...
Сроки доставки процессора Ryzen 9 5900X по предзаказу сдвинулись на март 2021 года – B&H
Тролль Толстый
05:57
А почему не в 100500 раз быстрее? )) Напрямую то не сравнить, поэтому тут маркетологи огрызка могут врать не стесняясь, аппле-зомбоиды все схавают и еще добавки попросят
Apple M1 оказался не таким быстрым, как рассказывала Apple
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем