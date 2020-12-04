Разобраться в сюжете и игровых механиках Cyberpunk 2077 поможет инструкция на 464 страницы
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Любителям компьютерных игр, особенно в жанре RPG, знакома ситуация, когда для того чтобы разобраться в игровых механиках и квестах, удачно сходить в «рейд» или подобрать нужное снаряжение, необходимо потратить не один час времени на изучение различных гайдов, или, говоря русским языком, инструкций.
Как отмечает портал PCGamer, студия CD Projekt RED решила подготовить полный гайд для Cyberpunk 2077 и выпустить его в печатном виде. Гайд выполнен в виде большой и красочной книги, за создание и выпуск которой отвечает издательство Piggyback.
В официальном гайде для Cyberpunk 2077 вы найдете описание локаций, сложные схемы, описывающие механики квестов и их взаимодействие, позволяющие понять, к чему приведет выбор игрока в той или иной ситуации. Также приводятся эффективные «билды» для персонажа, варианты развития и многое другое. Вся информация сопровождается качественными иллюстрациями из игрового мира.
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Книга The Complete Official Guide Cyberpunk 2077 поступает в продажу в день релиза игры. Стоимость составляет около $25 за вариант в мягком переплете объемом 464 страницы и $40 за вариант в твердом переплете с дополнительными материалами, расширяющими объем до 496 страниц. К сожалению, неизвестно, появится ли русская версия данного гайда. На данный момент продажи запланированы на крупных зарубежных площадках.
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