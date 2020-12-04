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Любителям компьютерных игр, особенно в жанре RPG, знакома ситуация, когда для того чтобы разобраться в игровых механиках и квестах, удачно сходить в «рейд» или подобрать нужное снаряжение, необходимо потратить не один час времени на изучение различных гайдов, или, говоря русским языком, инструкций.





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Как отмечает портал PCGamer, студия CD Projekt RED решила подготовить полный гайд для Cyberpunk 2077 и выпустить его в печатном виде. Гайд выполнен в виде большой и красочной книги, за создание и выпуск которой отвечает издательство Piggyback.

В официальном гайде для Cyberpunk 2077 вы найдете описание локаций, сложные схемы, описывающие механики квестов и их взаимодействие, позволяющие понять, к чему приведет выбор игрока в той или иной ситуации. Также приводятся эффективные «билды» для персонажа, варианты развития и многое другое. Вся информация сопровождается качественными иллюстрациями из игрового мира.

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Книга The Complete Official Guide Cyberpunk 2077 поступает в продажу в день релиза игры. Стоимость составляет около $25 за вариант в мягком переплете объемом 464 страницы и $40 за вариант в твердом переплете с дополнительными материалами, расширяющими объем до 496 страниц. К сожалению, неизвестно, появится ли русская версия данного гайда. На данный момент продажи запланированы на крупных зарубежных площадках.