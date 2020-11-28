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Несмотря на ряд проблем и правдоподобных слухов о несовершенстве аппаратной платформы, консоль PlayStation 5 признана игровой революцией. Отмечается высокая производительность и новый контроллер, который за счет продвинутой системы обратной связи позволяет почувствовать игры по-новому.

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Поставив PlayStation 5 на первое место среди консолей нового поколения, редакция Time не включила в свой рейтинг Xbox Series X. Лучшая консоль от Microsoft осталась без внимания, хотя в теории обладает большей производительностью. Что немаловажно, со слов компании, только консоли Xbox обладают полной поддержкой всех технологий графической архитектуры RDNA2 от AMD, но и этого было недостаточно, чтобы попасть в рейтинг Time.

За старшую консоль вступился младший брат — Xbox Series S смог попасть в рейтинг. Отмечается, что секретным оружием Series S является сервис подписки Xbox Game Pass и с этим трудно не согласиться.

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Xbox Series S действительно очень неплохой выбор. В то время как высокопроизводительные компоненты для игровых компьютеров дорожают, вы можете приобрести за 27 тыс. рублей консоль, которая сможет запускать игры с частотой кадров до 120 FPS в 1440p разрешении. Конечно, также придется заплатить от 7 до 11 тыс. за годовую подписку, открывающую доступ к огромной библиотеке игр.

Мировые продажи подтверждают выбор редакции Time. По данным ресурса VGChartz, в первые дни было продано не менее 2,1 млн. приставок PlayStation 5. В это же время продажи Xbox Series достигли отметки в 1,4 млн. экземпляров. Испанский ресурс Vandal поделился информацией о продажах в своей стране: 14100 проданных консолей Xbox Series против 43000 PlayStation 5. Очевидно, история, репутация и эксклюзивы Sony привлекают покупателей.

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Источники: Time, VGChartz, Vandal