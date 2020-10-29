Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Долгое время в сети ходили слухи об ограниченных технических возможностях графического процессора игровой консоли PlayStation 5. Различные технические данные, тщательно изучаемые специалистами, позволяли усомниться в том, что Sony использует полноценную архитектуру RDNA2 в своей игровой консоли.

реклама

После презентации компанией AMD нового поколения видеокарт Radeon RX серии 6000, компания Microsoft заявила, что Xbox Series — единственные консоли следующего поколения, получившие полную поддержку всех возможностей архитектуры RDNA2.

Последние несколько месяцев пользователи отмечали, что если Microsoft открыто рассказывает о всех преимуществах архитектуры RDNA2 в своих консолях Xbox, то Sony старается не раскрывать никаких подробностей, ограничиваясь лишь общими сведениями и маркетинговыми данными. По мнению специалистов, которые изучали различные технические документы и исходники, находящиеся в открытом доступе, в PlayStation 5 используется архитектура RDNA первого поколения. В PS5 она была серьезно доработана для повышения энергоэффективности и достижения высоких частот.

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Официальных заявлений от Sony пока не поступает, ранее компания уже несколько раз подчеркивала, что в ее консоли используется графическая архитектура RDNA2. Чтобы узнать правду, придется ждать сторонних обзоров от независимых СМИ, официальную документацию, если она появится, или официальные разъяснения от Sony.