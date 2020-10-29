Только Xbox Series X и S обладают аппаратной поддержкой возможностей архитектуры RDNA2
Долгое время в сети ходили слухи об ограниченных технических возможностях графического процессора игровой консоли PlayStation 5. Различные технические данные, тщательно изучаемые специалистами, позволяли усомниться в том, что Sony использует полноценную архитектуру RDNA2 в своей игровой консоли.
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После презентации компанией AMD нового поколения видеокарт Radeon RX серии 6000, компания Microsoft заявила, что Xbox Series — единственные консоли следующего поколения, получившие полную поддержку всех возможностей архитектуры RDNA2.
Последние несколько месяцев пользователи отмечали, что если Microsoft открыто рассказывает о всех преимуществах архитектуры RDNA2 в своих консолях Xbox, то Sony старается не раскрывать никаких подробностей, ограничиваясь лишь общими сведениями и маркетинговыми данными. По мнению специалистов, которые изучали различные технические документы и исходники, находящиеся в открытом доступе, в PlayStation 5 используется архитектура RDNA первого поколения. В PS5 она была серьезно доработана для повышения энергоэффективности и достижения высоких частот.
Официальных заявлений от Sony пока не поступает, ранее компания уже несколько раз подчеркивала, что в ее консоли используется графическая архитектура RDNA2. Чтобы узнать правду, придется ждать сторонних обзоров от независимых СМИ, официальную документацию, если она появится, или официальные разъяснения от Sony.
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