Частота отборного Core i9-10900K достигла 5,7 ГГц с технологией охлаждения Intel Cryo Cooling
Известный технический блогер, Линус Себастиан, получил тестовый набор, состоящий из отборного «золотого» экземпляра Intel Core i9-10900K и необслуживаемой системы охлаждения с элементом Пельтье. Результаты разгона и охлаждения флагмана линейки Comet Lake-S уже появились на YouTube канале специалиста.
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После установки системы охлаждения, температуры i9-10900K в простое упали ниже 0°C. При этом минимальная температура на обратной части материнской платы составила около 12°C. Это может натолкнуть на мысль, что независимо от защиты, встроенной в технологию Intel Cryo Cooling и теплоизоляции холодных поверхностей водоблока, обстоятельства могут совпасть так, что температура обратной части материнской платы упадет ниже температуры точки росы окружающего воздуха. Хотя вероятность этого достаточно низка.
Intel Cryo Cooling позволила достичь в играх пиковой частоты 5,7 ГГц при напряжении 1,47 В. При этом температуры не превышали 70°C. При рендеринге в Blender система охлаждения смогла удержать температуру процессора на 90°C, демонстрируя высочайшую эффективность.
Источник: Linus Tech Tips
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