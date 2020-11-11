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Частота отборного Core i9-10900K достигла 5,7 ГГц с технологией охлаждения Intel Cryo Cooling

Технология позволяет интегрировать в водоблок системы жидкостного охлаждения термоэлектрический модуль для охлаждения процессоров Intel Core 10-го поколения ниже температуры окружающего воздуха.
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Известный технический блогер, Линус Себастиан, получил тестовый набор, состоящий из отборного «золотого» экземпляра Intel Core i9-10900K и необслуживаемой системы охлаждения с элементом Пельтье. Результаты разгона и охлаждения флагмана линейки Comet Lake-S уже появились на YouTube канале специалиста.

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После установки системы охлаждения, температуры i9-10900K в простое упали ниже 0°C. При этом минимальная температура на обратной части материнской платы составила около 12°C. Это может натолкнуть на мысль, что независимо от защиты, встроенной в технологию Intel Cryo Cooling и теплоизоляции холодных поверхностей водоблока, обстоятельства могут совпасть так, что температура обратной части материнской платы упадет ниже температуры точки росы окружающего воздуха. Хотя вероятность этого достаточно низка.

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Intel Cryo Cooling позволила достичь в играх пиковой частоты 5,7 ГГц при напряжении 1,47 В. При этом температуры не превышали 70°C. При рендеринге в Blender система охлаждения смогла удержать температуру процессора на 90°C, демонстрируя высочайшую эффективность.

Источник: Linus Tech Tips

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Теги

intel охлаждение процессора охлаждение intel 10th gen intel core i9-10900k
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