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Компьютерный портал AdoredTV получил официальный ответ от компании AMD о поддержке аппаратного ускорения трассировки лучей в играх, которые появились до выхода новейших видеокарт Radeon RX серии 6000. Автор портала отмечает, что презентация компании не была достаточно информативна и многие детали о возможностях новых видеокарт остались нераскрытыми.

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Компания продемонстрировала аппаратное ускорение трассировки лучей в ряде будущих игр, но ничего не сказала про поддержку в уже вышедших проектах. Маркетинговый отдел AMD разъяснил ситуацию и сообщил, что новейшие видеокарты AMD будут поддерживать трассировку лучей в уже доступных играх, но с некоторыми оговорками.

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Видеокарты Radeon могут работать только с технологиями, являющимися отраслевыми стандартами. К таким технологиям относится Microsoft DirectX Ray Tracing и находящийся на завершающей стадии разработки Vulkan Ray Tracing. Игры, в которых используются закрытые проприетарные реализации технологии трассировки лучей, поддерживаться не будут, что ожидаемо.

К проприетарным технологиям относится NVIDIA RTX и DLSS. Игр, в которых внедрена поддержка только технологий NVIDIA, не так много. К ним относятся Wolfenstein: Youngblood и Quake II RTX. Соответственно, в этих играх видеокарты Radeon не будут поддерживать трассировку лучей.