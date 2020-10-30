Неофициальные схемы Navi 21 демонстрируют внутренние блоки графического чипа
Первыми моделями 6000-серии видеокарт Radeon стали RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800. Все три видеокарты основаны на базе трех модификаций графического чипа Navi 21. В Radeon RX 6800 используется младшая версия чипа, получившая обозначение XL. В этой версии AMD полностью отключила один шейдерный движок SE — на такой шаг компания пошла впервые.
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Один из компьютерных энтузиастов, известный в twitter как @Locuza_, подготовил схемы различных версий графического чипа Navi 21. На одной из них продемонстрирован полностью отключенный блок SE, который содержит 20 вычислительных блоков CU и 32 блока рендеринга ROP.
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Владельцы видеокарт AMD Radeon каждое поколение испытывают удачу, прошивая младшие версии флагманских видеокарт BIOS-ами от старших. В этом плане можно считать особенно удачной серию видеокарт Radeon 6000 (совпадение?), которая была представлена в конце 2010 года.
Владельцы Radeon 6950 могли разблокировать дополнительные блоки прошив BIOS от старшей видеокарты Radeon 6970. В последующих сериях возможность разблокировки дополнительных блоков исчезла, но прошивка младших видеокарт позволяла повысить лимиты энергопотребления и частоты графического процессора.
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Возможно, спустя 10 лет ситуация повторится и покупатели RX 6800 смогут разблокировать целый шейдерный блок, получив конкурента GeForce RTX 3080 на $70 дешевле.
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