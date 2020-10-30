Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Первыми моделями 6000-серии видеокарт Radeon стали RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800. Все три видеокарты основаны на базе трех модификаций графического чипа Navi 21. В Radeon RX 6800 используется младшая версия чипа, получившая обозначение XL. В этой версии AMD полностью отключила один шейдерный движок SE — на такой шаг компания пошла впервые.

реклама

Один из компьютерных энтузиастов, известный в twitter как @Locuza_, подготовил схемы различных версий графического чипа Navi 21. На одной из них продемонстрирован полностью отключенный блок SE, который содержит 20 вычислительных блоков CU и 32 блока рендеринга ROP.



варианты в высоком разрешении размещены в твите пользователя Источник изображения: @Locuza_ варианты в высоком разрешении размещены в твите пользователя

анонсы и реклама 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 3090 MSI нереф в продаже Нереф RTX 3090 в Регарде 3090 Inno3D в продаже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх

Владельцы видеокарт AMD Radeon каждое поколение испытывают удачу, прошивая младшие версии флагманских видеокарт BIOS-ами от старших. В этом плане можно считать особенно удачной серию видеокарт Radeon 6000 (совпадение?), которая была представлена в конце 2010 года.

Владельцы Radeon 6950 могли разблокировать дополнительные блоки прошив BIOS от старшей видеокарты Radeon 6970. В последующих сериях возможность разблокировки дополнительных блоков исчезла, но прошивка младших видеокарт позволяла повысить лимиты энергопотребления и частоты графического процессора.

реклама

Возможно, спустя 10 лет ситуация повторится и покупатели RX 6800 смогут разблокировать целый шейдерный блок, получив конкурента GeForce RTX 3080 на $70 дешевле.