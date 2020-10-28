Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Долгожданная презентация компанией AMD графических решений следующего поколения Radeon RX серии 6000 состоялась. Мероприятие заняло чуть более 25 минут, за это время генеральный директор компании, доктор Лиза Су (англ. Lisa Su), главный инженер подразделения Radeon, Лора Смит (англ. Laura Smith), и старший менеджер подразделения Radeon, Скотт Херкельман (англ. Scott Herkelman), рассказали о главных особенностях новых моделей на базе архитектуры RDNA2 и продемонстрировали три первые видеокарты, которые уже в ближайшее время станут доступны для покупателей.

реклама

Содержание презентации было насыщено упоминаниями новых технологий, но, к сожалению, полностью разобраться в них удастся только после появления официальной документации по архитектуре RDNA2. Несмотря на это, хотелось бы обратить внимание на две революционные технологии — это AMD Infinity Cache и AMD Smart Access Memory.

Лора Смит сообщила, что Infinity Cache аналогичен кешу L3, используемому в процессорах Zen3. Он минимизирует ограничения пропускной способности подсистемы видеопамяти, снижает задержки и уменьшает энергопотребление. Пропускная способность Infinity Cache в два раза выше, чем пропускная способность памяти GDDR6 с общей шиной 384-бит. Эту информацию несколько месяцев назад сообщал инсайдер RedGamingTech, Coreteks также упоминал о продвинутой технологии кеширования.

анонсы и реклама Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Скотт Херкельман рассказал о ряде новых технологий, среди которых функция авто-разгона Rage Mode, продвинутая технология снижения задержки ввода Radeon Boost, полная поддержка графического API DirectX12 Ultimate и трассировки лучей с продвинутым алгоритмом Ray Tracing Denoiser и технология Variable Rate Shading с рядом уникальных оптимизаций динамических сцен со сложным освещением.

Но гораздо более интересной является технология AMD Smart Access Memory, которая разблокирует больше быстрой памяти для процессоров AMD Ryzen. Как можно понять из объяснения специалиста, процессоры AMD Ryzen при активации этой технологии получат доступ к быстрому кешу и видеопамяти видеокарты. Опция будет доступна на материнских платах 500 серии. Даже без оптимизации включение этой функции повышает производительность системы до 13%.

реклама

Также стоит обратить внимание на слова Скотта Херкельмана о скором появлении технологии Super Resolution, которая повысит производительность видеокарт при включенной трассировке лучей. Видимо эта технология и является аналогом NVIDIA DLSS. Как упоминалось в последних слухах, она будет добавлена в драйвера в декабре этого года или в январе следующего.