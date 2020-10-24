Дорожная карта процессоров Intel Xeon на следующие два года утекла в сеть
Документ демонстрирует, какие линейки серверных процессоров появятся в ближайшие годы
Порталу VideoCardz удалось получить дорожную карту серверных процессоров Intel Xeon нового поколения. В ней указано, какие процессоры Intel Xeon находятся на этапах отгрузки, подготовки к производству, планирования и разработки.
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На рынке высокопроизводительных вычислений Intel не планирует обновлять серию Walker Pass, известную как Intel Xeon Advanced. Исходя из дорожной карты, до конца 2022 года новых процессоров для этих серий не будет.
Intel развернет серию Xeon Scalable (Tennessee Pass), основанную на архитектуре Ice Lake-X, и Denali Pass (Eagle Stream), основанную на Sapphire Rapids, с интервалом в несколько месяцев. Обе линейки предназначены для высокопроизводительных серверных систем искусственного интеллекта. В отличие от Ice Lake, Sapphire Rapids получит поддержку DDR5 и PCIe 5-го поколения.
Процессоры Coyote Pass на базе архитектуры Ice Lake предназначены для серверов классом ниже — одно- и двухпроцессорных. Через два квартала на смену процессорам Coyote Pass придут обновленные Fox Creek Pass.
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Портал VideoCardz уточняет, что не может подтвердить, насколько представленные данные актуальны на данный момент.
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