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Дорожная карта процессоров Intel Xeon на следующие два года утекла в сеть
Документ демонстрирует, какие линейки серверных процессоров появятся в ближайшие годы

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Порталу VideoCardz удалось получить дорожную карту серверных процессоров Intel Xeon нового поколения. В ней указано, какие процессоры Intel Xeon находятся на этапах отгрузки, подготовки к производству, планирования и разработки.

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На рынке высокопроизводительных вычислений Intel не планирует обновлять серию Walker Pass, известную как Intel Xeon Advanced. Исходя из дорожной карты, до конца 2022 года новых процессоров для этих серий не будет.

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Intel развернет серию Xeon Scalable (Tennessee Pass), основанную на архитектуре Ice Lake-X, и Denali Pass (Eagle Stream), основанную на Sapphire Rapids, с интервалом в несколько месяцев. Обе линейки предназначены для высокопроизводительных серверных систем искусственного интеллекта. В отличие от Ice Lake, Sapphire Rapids получит поддержку DDR5 и PCIe 5-го поколения.

Процессоры Coyote Pass на базе архитектуры Ice Lake предназначены для серверов классом ниже — одно- и двухпроцессорных. Через два квартала на смену процессорам Coyote Pass придут обновленные Fox Creek Pass.

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Портал VideoCardz уточняет, что не может подтвердить, насколько представленные данные актуальны на данный момент.

Источник: VideoCardz
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