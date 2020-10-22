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Превью первых NVIDIA GeForce RTX 3070 сторонних производителей опубликованы
NVIDIA GeForce RTX 3070 от трех производителей продемонстрировали на видео. Видеокарты сохранили массивные системы охлаждения своих старших братьев.

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В распоряжении известного китайского технического портала EXPreview оказалось 8 моделей видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 от сторонних производителей. Авторы портала смогли получить разрешение на предварительную демонстрацию трех моделей от различных производителей. Видео, опубликованное на портале bilibili, демонстрирует процесс распаковки и краткий осмотр моделей.

Источник изображения: NVIDIA GeForce RTX 30 Series | Official Launch Event

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Авторы продемонстрировали GeForce RTX 3070 в исполнении от Galax, Gigabyte и Gainward. Все три видеокарты выполнены с применением фирменных массивных систем охлаждения с тремя вентиляторами и входят в популярные брендовые линейки каждого производителя. Системы охлаждения перекрывают более двух слотов расширения — в этом все видеокарты похожи. А вот количество разъемов дополнительного питания различается.

  • Galax RTX 3070 Boomstar 2x8-Pin PCIE
  • Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 6-Pin + 8-Pin PCIE
  • Gainward RTX 3070 Glare OC 1x8-Pin PCIE

Также представители портала сообщили о датах появления первых обзоров. Обзоры эталонных версий видеокарт GeForce RTX 3070 Founders Edition будут опубликованы 27 октября, за день до презентации AMD Radeon RX серии 6000. Обзоры видеокарт сторонних производителей будут доступны 29 октября.

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Alex pwnz
20:50
я скажу если будут 4к текстуры на некст гене то 300 гб станет нормой.
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Alex pwnz
20:49
активация слетает у левых продавцов, где активация через прогу левую... если дают логин + пароль ничего не слетит, менял железо и всё осталось.
Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
smaximaa
20:48
У тебя в двух словах по пять ошибок, xyeглотина тупоголовая. Два диплома купленных в подземке вот и все твои образования, отродье eбaное. Покайся сyкa, пока не поздно.
GeForce RTX 3060 сможет оснащаться 6 Гбайт памяти
Alex pwnz
20:48
Жаль что ты в неё не стал играть дальше ибо в ней можно быть хорошим и плохим чуваком... там есть метр твоих поступков... есть охота за бандитами, живыми или мертвыми и вознограждение, там есть миссии...
Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
Alex pwnz
20:46
Там совесть загрызёт не купить.
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Alex pwnz
20:46
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Pa4an
20:45
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Dmitry Mitry
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