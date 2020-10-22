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В распоряжении известного китайского технического портала EXPreview оказалось 8 моделей видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 от сторонних производителей. Авторы портала смогли получить разрешение на предварительную демонстрацию трех моделей от различных производителей. Видео, опубликованное на портале bilibili, демонстрирует процесс распаковки и краткий осмотр моделей.

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Авторы продемонстрировали GeForce RTX 3070 в исполнении от Galax, Gigabyte и Gainward. Все три видеокарты выполнены с применением фирменных массивных систем охлаждения с тремя вентиляторами и входят в популярные брендовые линейки каждого производителя. Системы охлаждения перекрывают более двух слотов расширения — в этом все видеокарты похожи. А вот количество разъемов дополнительного питания различается.

Galax RTX 3070 Boomstar 2x8-Pin PCIE

Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 6-Pin + 8-Pin PCIE

Gainward RTX 3070 Glare OC 1x8-Pin PCIE

Также представители портала сообщили о датах появления первых обзоров. Обзоры эталонных версий видеокарт GeForce RTX 3070 Founders Edition будут опубликованы 27 октября, за день до презентации AMD Radeon RX серии 6000. Обзоры видеокарт сторонних производителей будут доступны 29 октября.