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Портал VideoCardz со ссылкой на свои источники сообщает, что NVIDIA отменяет запуск видеокарт GeForce RTX 3080 20GB и RTX 3070 16GB. Эта информация поступает от двух независимых источников, приближенных к партнерам NVIDIA по выпуску видеокарт.

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Модели с увеличенным объемом памяти GeForce RTX 3080 (PG132 SKU20) 20GB и RTX 3070 (PG141 SKU5) 16GB должны были быть представлены в декабре, но, с большой вероятностью, этого не произойдет вообще. VideoCardz подчеркивает, что это не перенос, а полная отмена подготовки новых моделей. Также ранее была отменена модель RTX 3070 Ti (PG141 SKU0), вместо нее и готовилась версия RTX 3070 16GB.

Ожидалось, что GeForce RTX 3080 20GB станет ответом на видеокарты AMD Radeon RX 6900 и RX 6800 на базе графического чипа Navi21. Все три модели AMD будут иметь 16 ГБ памяти, что является преимуществом перед NVIDIA.

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Официальная причина отмены неизвестна. Один из источников утверждает, что RTX 3080 20 ГБ отменен из-за дефицита памяти GDDR6X. Причина отмены RTX 3070 16GB неизвестна. Однако можно предположить, что NVIDIA вернется к RTX 3070 Ti 16GB на базе графического чипа с большим количеством Texture Processing Clusters (TPC) и, соответственно, большим количеством CUDA-ядер. Между GeForce RTX 3080 и RTX 3070 существует достаточно большой разрыв, который, как ожидается, будет заполнен вариантами от AMD. Этот разрыв необходимо заполнить и Ti версия RTX 3070 — отличный вариант.

Планы на GeForce RTX 3060 Ti пока остаются неизменными. Выпуск PG190 SKU 10 запланирован на середину ноября.