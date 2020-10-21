NVIDIA отменяет запуск GeForce RTX 3080 и RTX 3070 с удвоенной памятью
По информации известного интернет-ресурса, новости поступают от партнеров компании
Портал VideoCardz со ссылкой на свои источники сообщает, что NVIDIA отменяет запуск видеокарт GeForce RTX 3080 20GB и RTX 3070 16GB. Эта информация поступает от двух независимых источников, приближенных к партнерам NVIDIA по выпуску видеокарт.
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Модели с увеличенным объемом памяти GeForce RTX 3080 (PG132 SKU20) 20GB и RTX 3070 (PG141 SKU5) 16GB должны были быть представлены в декабре, но, с большой вероятностью, этого не произойдет вообще. VideoCardz подчеркивает, что это не перенос, а полная отмена подготовки новых моделей. Также ранее была отменена модель RTX 3070 Ti (PG141 SKU0), вместо нее и готовилась версия RTX 3070 16GB.
Ожидалось, что GeForce RTX 3080 20GB станет ответом на видеокарты AMD Radeon RX 6900 и RX 6800 на базе графического чипа Navi21. Все три модели AMD будут иметь 16 ГБ памяти, что является преимуществом перед NVIDIA.
Официальная причина отмены неизвестна. Один из источников утверждает, что RTX 3080 20 ГБ отменен из-за дефицита памяти GDDR6X. Причина отмены RTX 3070 16GB неизвестна. Однако можно предположить, что NVIDIA вернется к RTX 3070 Ti 16GB на базе графического чипа с большим количеством Texture Processing Clusters (TPC) и, соответственно, большим количеством CUDA-ядер. Между GeForce RTX 3080 и RTX 3070 существует достаточно большой разрыв, который, как ожидается, будет заполнен вариантами от AMD. Этот разрыв необходимо заполнить и Ti версия RTX 3070 — отличный вариант.
Планы на GeForce RTX 3060 Ti пока остаются неизменными. Выпуск PG190 SKU 10 запланирован на середину ноября.
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