Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Теплоотвод 200 Вт при уровне шума не более 23 дБ — Enermax представила кулеры ETS-F40
В линейке ETS-F40 присутствует 4 модели, различающиеся только оформлением. Самая простая модель, Essential, не получила дополнительных декоративных элементов и подсветки. Любители необычного, но сдержанного дизайна могут обратить внимание на полностью черную версию Solid Black, а для любителей RGB подготовлено два варианта в белом и черном цвете, с множеством световых эффектов.

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
Слив 2080 Super за гроши по промокоду MGA
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
Топовая RTX 2080 Gigabyte Aorus дешевле чем когда либо
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

На первый взгляд кулеры не отличаются от своих конкурентов, но, если обратить внимание на технические характеристики, сразу становится ясно, что ETS-F40 это не рядовые модели, а достаточно серьезные и интересные решения. В качестве ключевой особенности можно выделить сочетание очень низкого уровня шума и отличной производительности с заявленным теплоотводом 200 Вт. Кулеры комплектуются 140-мм вентилятором, работающим в диапазоне 300…1200 об/мин при производительности 18…73 CFM. При этом уровень звукового давления находится в диапазоне 10…23 дБ.

Источник изображений: enermax.com

реклама

Такие характеристики соответствуют премиальным решениям других компаний и зачастую модели конкурентов не могут похвастаться таким теплоотводом даже с большим количеством тепловых трубок и более массивным радиатором. Проверить соответствие заявленных характеристик действительности пока нельзя — независимые обзоры еще не появились. Возможно, высокая производительность следствие применения в конструкции инженерных решений для оптимизации потока воздуха, обтекающего тепловые трубки Vortex Generation Flow.

В остальном перед нами кулер стандартной конструкции с четырьмя 6-мм тепловыми трубками и прямым контактом. Конструкция асимметрична и не препятствует установке модулей памяти. Используется надежная винтовая система крепления.

Источник изображения: enermax.com
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

enermax кулер система охлаждения кулеры для процессора системы охлаждения кулер для цпу
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
1
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
17
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
6
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
15
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
77
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
18
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
37
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming
8

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 21
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 77
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
15 октября 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая версия MIUI 12 стала доступна для Redmi Note 7, Redmi Note 8 и ещё 13 смартфонов Xiaomi
6
Геймпад Sony Dualshock v2 сильно подешевел - лучший геймпад на рынке потерял в цене 3000 рублей
39
Цена HUAWEI P30 Pro рекордно упала на 250$ – игровой процессор, NFC, мощная камера и быстрая зарядка
10
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл игровой Ryzen 7 3800X на 42% и сравнялся с 12-ядерным Ryzen 9 3900X
96
Huawei P30 Pro подешевел на 540 долларов – флагман 2019 года с сервисами Google и NFC по низкой цене
3
108 Мп флагман Xiaomi Mi 10 подешевел на 400$ – NFC, зарядка 50 Вт, мощный процессор и OLED-дисплей
8
Sony Xperia 5 подешевел на 260 долларов – Snapdragon 855 и профессиональная камера по низкой цене
+
Флагманы NVIDIA резко подешевели после появления в магазинах GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080
8
GeForce RTX 3090 в ограниченном количестве поступила в российскую розницу–цены, ссылки, доступность
24
Игровой 6-ядерный процессор Ryzen 5 3600XT рекордно подешевел – 4500 МГц со скидкой до 4500 рублей
37
OnePlus упал в цене на 170 долларов – Snapdragon 865, NFC, 120-Гц дисплей и аккумулятор на 4500 мА*ч
+
Самый бюджетный игровой процессор Intel Core i3-10100F появился в магазинах РФ по сверхнизкой цене
23
NVIDIA начала снабжать видеокарты GeForce RTX 3090 FE дополнительными термопрокладками
17
Геймерский Ryzen 5 5600X обходит 6-ядерный Core i5-10600K на 36% в новых тестах SiSoftware
41
Цена Huawei P30 упала до 350 долларов – Kirin 980, NFC и сервисы Google со скидкой 530 долларов
4
Процессоры AMD заняли 11 верхних позиций в рейтинге самых продаваемых на прошлой неделе
62
Больше 4 млрд. паролей в секунду перебирает Passcovery на RTX 3090
17
Стоит ли обновлять Intel Core i7 шестилетней давности – 4790K против 10700K в тестировании Benchmark
50
Цена Xiaomi Mi 10T упала на 185 долларов – Snapdragon 865, 144-Гц экран IPS, NFC и ёмкий аккумулятор
+
7 смартфонов Xiaomi получили новую стабильную версию MIUI 12 в Европе и мире
1

Популярные статьи

ТОП 10 дешёвых мужских инструментов с AliExpress для ремонта и быта, о которых вы могли не знать
5
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
385
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
63
ТОП-10 малоизвестных, полезных и компактных утилит для Windows 10
20
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
6
Подводные камни покупки смартфона на Aliexpress – стоит ли занижать цену в декларации – реальная история
37
Мои аргументы в пользу Xbox 360, PS4 и компа среднего уровня с Авито
31
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
17
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
1
Ретроверсус — Radeon HD 3870 (RV670) vs. GeForce 8800 GT (G92)
6

Сейчас обсуждают

Inttz
17:01
"..картина игровой производительности ожидаема и давно известна.."
Ретроверсус — Radeon HD 3870 (RV670) vs. GeForce 8800 GT (G92)
Inttz
17:00
"..картина игровой производительности ожидаема и давно известна.." Эти уроки истории слишком нудные.Для кого они и каким образом привлекают новых людей сюда я фиг знает.Мазь Вишневского для вымирающе...
Ретроверсус — Radeon HD 3870 (RV670) vs. GeForce 8800 GT (G92)
cypher1999
16:59
Так пока ты не пришел - ничем не воняло )))))
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
dimkahon
16:56
Наверняка на "Low" и в DX9? Он на GTX 550Ti в 1280х1024 тормозил караул как на DX10. Пользовался фиксом, чтобы включить лучики и "High" пресет в DX9.
Ретроверсус — Radeon HD 3870 (RV670) vs. GeForce 8800 GT (G92)
Hird
16:56
На Века угу.. Как раз пока доделают через ннное количество лет эдак так через 50(?)-100-... будут в ходу капсулы полноценной виртуальной реальности вот там и пригодится игруля которая на века.
В Starfield может появиться новая система анимаций
corsi
16:55
Отличный обзор! Ждем-с следующую линейку, или батл между 9600 GT и HD 3850 (тоже в свое время весьма популярные и годные видеокарты).
Ретроверсус — Radeon HD 3870 (RV670) vs. GeForce 8800 GT (G92)
LoL
16:54
Из того периода только ой3 7700к, и то, кое-как ещё барахтается в низшем эшелоне, нередко отгребая от тех же 1600 и 3100, 3300х))
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Keltis
16:54
7900 GS и 8600 GTS на средних тянули с более-менее частотой кадров, на высоких уже тормоза были огромные, а на средних кризис это уже совсем другая игра и никакого вау не было. Хотя.... зависит от ра...
Ретроверсус — Radeon HD 3870 (RV670) vs. GeForce 8800 GT (G92)
Ahmed
16:53
Самое забавное, что носятся с рендером видосиков на CPU.
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
LoL
16:52
Нет, не быстрее, живи с этим)))
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем