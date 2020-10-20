Теплоотвод 200 Вт при уровне шума не более 23 дБ — Enermax представила кулеры ETS-F40
В линейке ETS-F40 присутствует 4 модели, различающиеся только оформлением. Самая простая модель, Essential, не получила дополнительных декоративных элементов и подсветки. Любители необычного, но сдержанного дизайна могут обратить внимание на полностью черную версию Solid Black, а для любителей RGB подготовлено два варианта в белом и черном цвете, с множеством световых эффектов.
На первый взгляд кулеры не отличаются от своих конкурентов, но, если обратить внимание на технические характеристики, сразу становится ясно, что ETS-F40 это не рядовые модели, а достаточно серьезные и интересные решения. В качестве ключевой особенности можно выделить сочетание очень низкого уровня шума и отличной производительности с заявленным теплоотводом 200 Вт. Кулеры комплектуются 140-мм вентилятором, работающим в диапазоне 300…1200 об/мин при производительности 18…73 CFM. При этом уровень звукового давления находится в диапазоне 10…23 дБ.
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Такие характеристики соответствуют премиальным решениям других компаний и зачастую модели конкурентов не могут похвастаться таким теплоотводом даже с большим количеством тепловых трубок и более массивным радиатором. Проверить соответствие заявленных характеристик действительности пока нельзя — независимые обзоры еще не появились. Возможно, высокая производительность следствие применения в конструкции инженерных решений для оптимизации потока воздуха, обтекающего тепловые трубки Vortex Generation Flow.
В остальном перед нами кулер стандартной конструкции с четырьмя 6-мм тепловыми трубками и прямым контактом. Конструкция асимметрична и не препятствует установке модулей памяти. Используется надежная винтовая система крепления.
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