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Сообщество любителей игровых консолей интересует не только их производительность, но и комфорт эксплуатации. Поэтому многие задаются вопросом, каков уровень нагрева и шума консолей следующего поколения от Microsoft и Sony. Никто не хочет слышать вой системы охлаждения и мириться с большим тепловыделением, даже если консоль обеспечивает высокий уровень производительности.

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Первые данные о нагреве уже появлялись ранее, но тогда были неизвестны многие детали, что не позволяло сделать окончательные выводы. Накануне было снято эмбарго на публикацию результатов тепловых и шумовых исследований консоли Microsoft Xbox Series X. Множество СМИ и блогеров представители свои результаты. Редактор портала VentureBeat, Джефф Граб (англ. JeffGrubb) опубликовал данные, полученные в процессе игры в Hitman 2.

Также среди множества публикаций можно отметить видео от технического блогера Остина Эванса (англ. Austin Evans), который достаточно подробно рассказал о температурном режиме работы консоли, ее шумовых показателях при различных условиях размещения, и показал снимки с инфракрасной камеры.

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Кратко резюмируя итоги нескольких исследований, можно сказать, что максимальная температура Xbox Series X находится в пределах от 50°С до 56°С. Уровень шума изменяется от 40 до 49 дБ. Меньшие показатели наблюдаются при вертикальном размещении консоли в свободном пространстве, когда отверстия для забора и выброса воздуха не перекрываются. Худшие показатели соответствуют ситуации, когда консоль установлена горизонтально и находится в ограниченном пространстве, например на полке тумбы под телевизором.



