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Новые настольные процессоры Intel семейства Rocket Lake-S должны появиться в марте 2021 года. Ответа компании на процессоры конкурента придется подождать, однако на руках у инсайдеров уже оказались первые образцы флагманских процессоров 11-го поколения, которые оставили достаточно положительное первое впечатление.

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Компания до сих пор не смогла перевести настольные процессоры на 10-нм техпроцесс. Это создает дополнительные сложности для адаптации новой архитектуры. Вероятно, применение 14-нм техпроцесса повлияло и на максимальное количество ядер, которое в новой линейке процессоров не превысит 8. При этом модели Core i7 и Core i9 получат максимально возможное количество ядер.

Но Intel уже продемонстрировала с процессорами Comet Lake-S, что может справиться с ситуацией и оптимизировать управление частотами и напряжением так, чтобы получить максимальную производительность в сложных условиях.

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Пока известно, что в новой линейке максимальная тактовая частота составит 5 ГГц, но известный в узких кругах специалист и инсайдер @MebiuW сообщает, что модели Core i9 смогут повышать частоту в турбо-режиме до 5,4…5,5 ГГц, частота инженерных образцов ES2 достигает 5,3 ГГц. Это позволяет предположить, что границы частот для моделей Core i7 также будут расширены и достигнут 5,2 ГГц.

Кроме этого, @MebiuW отметил, что материнские платы на базе обновленного набора системной логики B560 так и не получат возможности разгона процессоров, но появится возможность разгона памяти, как в материнских платах на базе бюджетных чипсетов AMD. Чипсет B560 будет поддерживать 20 линий PCIE 4-го поколения по схеме 16+4.