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В одном из видео на YouTube канале Digital Foundry производительность графического процессора игровой консоли PlayStation 5 оценили по трейлеру эксклюзивной игры Marvel's Spider-Man. Трейлер демонстрирует технические возможности консоли и, в частности, демонстрирует технологию трассировки лучей.

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Автор видео, Алекс Батталья (англ. Alex Battaglia), отметил, что RTX 2060 Super это, вероятно, та видеокарта, которая способна конкурировать с PS5 в подавляющем большинстве игр. Именно RTX 2060 Super сопоставима с графическим процессором в PS5. Автор уточнил, что размышлял о выборе RTX 2070 или RTX 2070 Super в качестве аналога, но в конечном итоге выбор пал на RTX 2060 Super, как на более подходящий вариант.

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Как отмечает hd-tecnologia, специалиста поддержал Юрий О'Доннел (англ. Yuriy O'Donnell), который является инженером в Epic Games. О'Доннел похвалил автора, сказав, что Алекс Батталья провел «Отличный теоретический анализ проблем с трассировкой лучей в реальном времени в играх», «Все на высоте. Я бы мог лишь добавить несколько общих замечаний к тому, что там было написано».

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Все больше вопросов вызывает аппаратное обеспечение консоли. Демонстрация компонентов PlayStation 5 вызвала новую волну обсуждений архитектуры графического процессора. Несмотря на то, что Sony утверждает о применении RDNA2 в графическом чипе PS5, пользователи находят все больше деталей, позволяющих усомниться в этом.

Кодовое обозначение CXD90060GG однокристальной системы PlayStation 5, по слухам, относится к чипу Oberon на базе NAVI10 и улучшенной архитектуры RDNA первого поколения, которая не обладает аппаратной поддержкой технологии трассировки лучей и других ключевых технологий RDNA2.

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На все эти вопросы можно будет ответить только после официального появления консолей в продаже, сейчас это все слухи, которым не стоит доверять, но и не стоит их игнорировать, поскольку вопросов у сообщества к PS5 накопилось действительно много и все они — результат недосказанности и подозрительных находок в официальных демонстрациях игр.