Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Корейские СМИ спешат сообщить, что технологический гигант Samsung выиграл заказ на производство 5G чипов Qualcomm Snapdragon 750G. Продолжительная борьба между TSMC и Samsung за заказы Qualcomm похоже заканчивается победой корейской компании. Однако, как отмечают некоторые источники, TSMC и не прикладывала особых усилий в этой борьбе — производственные мощности тайваньской компании уже переполнены заказами. Но, конечно, корейские источники хвалят свою родную компанию, отмечая, что Samsung обошла лидера рынка полупроводников благодаря своему технологическому мастерству.

реклама

Чип Snapdragon 750G должен быть представлен Qualcomm уже в конце этого года. Он будет выполнен по 8-нм техпроцессу и станет основой таких смартфонов, как Xiaomi Mi 10T Lite 5G и, возможно, Samsung Galaxy A42. Система Snapdragon 750G является модернизированной версией Snapdragon 730, превосходящей предшественника в среднем на 10…20% по производительности. Ожидается, что Snapdragon 750G будет включать 8 вычислительных ядер Kryo-570, разделенных на два кластера: 6-ядерный на базе ядер Cortex-A55 1,8 ГГц и 2-ядерный на базе Cortex-A77 2,2 ГГц. Встроенная графика будет представлена ускорителем Adreno 619.