Упоминание процессоров Intel Meteor Lake впервые обнаружено в драйверах для Linux
VideoCardz со ссылкой на Phoronix и Git.Kernel сообщает, что инженеры Intel уже начали внедрять в ядро Linux исправления для процессоров Intel Meteor Lake. Meteor Lake является преемником серии Alder Lake с технологией Intel Hybrid, сочетающей большие и маленькие ядра (big.LITTLE). Ожидается, что серия будет производиться по 7-нм техпроцессу Intel SuperFin и включать ядра на базе архитектур Ocean Cove и Gracemont. Появление процессоров Meteor Lake запланировано на период между 2022 и 2023 годами.
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Вероятно, Intel Meteor Lake будет конкурировать с архитектурой AMD Zen4, которая, как ожидается, дебютирует в конце 2021 года вместе с серверными процессорами EPYC семейства Genoa, основанными на 5-нм техпроцессе TSMC. Потребительские процессоры AMD Ryzen на базе 5-нм техпроцесса могут быть выпущены в 2022 году, однако официально AMD пока не давала никаких обещаний в отношении потребительских продуктов Zen4.
Первый патч для поддержки Meteor Lake появился с драйвером Intel e1000e Gigabit Ethernet для Linux. Похоже, что Meteor Lake по-прежнему будет поддерживать 1 Гбит Ethernet как часть своей платформы даже в 2022 году, и это несмотря на то, что современные материнские платы уже сейчас предлагают сетевые контроллеры с поддержкой скорости 2,5 Гбит/с.
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