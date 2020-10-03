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Xbox Series X и S получат продвинутую функцию экономии пространства на встроенном накопителе

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Директор по программному управлению Xbox, Джейсон Рональд (англ. Jason Ronald), в своем интервью YouTube каналу Xbox Live's Major Nelson, сообщил, что Xbox получит новую функцию для экономии пространства на накопителе.

Источник изображения: Xbox YouTube

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Нехватка свободного места на встроенном накопителе консолей нового поколения — это достаточно серьезная проблема. Даже старшая версия Xbox Series X с накопителем объемом 1 ТБ не позволит установить одновременно множество игр. Во-первых, 20% накопителя будет занято операционной системой и вспомогательными файлами, а во-вторых, оставшиеся 800 ГБ при нескромных аппетитах современных игр закончатся достаточно быстро. В случае с Xbox Series S ситуация усложняется — консоль получила только 512 ГБ накопитель. Для решения данной проблемы предлагается приобрести дополнительную внешнюю карту расширения SSD 1TB Expansion Card, но ее стоимость приближается к стоимости бюджетной консоли Series S ($219 против $299).

Специалисты Xbox подготовили программное решение, которое поможет выйти из сложившейся ситуации.

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«…мы улучшили пользовательский интерфейс, чтобы упростить управление хранилищем. Например, одна из новых функций, которую мы добавили, позволяет выборочно удалять различные компоненты игр». «Допустим, вы играете в кампанию, а затем хотите сосредоточиться исключительно на мультиплеере. Если разработчики внедрили поддержку функции, то вы сможете удалить одиночную кампанию, чтобы освободить место на внутреннем хранилище…».

портал VGC, Джейсон Рональд (англ. Jason Ronald), Xbox Live's Major Nelson

Это достаточно интересная функция, которая позволит освободить ценные гигабайты. В качестве примера можно привести такую игру, как Battlefield, предлагающую игрокам одиночную кампанию и захватывающие многопользовательские режимы. Многих игроков интересуют только онлайн сражения и они могли бы сэкономить пространство на накопителе, сразу удалив сюжетный режим.

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