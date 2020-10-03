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Директор по программному управлению Xbox, Джейсон Рональд (англ. Jason Ronald), в своем интервью YouTube каналу Xbox Live's Major Nelson, сообщил, что Xbox получит новую функцию для экономии пространства на накопителе.

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Нехватка свободного места на встроенном накопителе консолей нового поколения — это достаточно серьезная проблема. Даже старшая версия Xbox Series X с накопителем объемом 1 ТБ не позволит установить одновременно множество игр. Во-первых, 20% накопителя будет занято операционной системой и вспомогательными файлами, а во-вторых, оставшиеся 800 ГБ при нескромных аппетитах современных игр закончатся достаточно быстро. В случае с Xbox Series S ситуация усложняется — консоль получила только 512 ГБ накопитель. Для решения данной проблемы предлагается приобрести дополнительную внешнюю карту расширения SSD 1TB Expansion Card, но ее стоимость приближается к стоимости бюджетной консоли Series S ($219 против $299).

Специалисты Xbox подготовили программное решение, которое поможет выйти из сложившейся ситуации.

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Это достаточно интересная функция, которая позволит освободить ценные гигабайты. В качестве примера можно привести такую игру, как Battlefield, предлагающую игрокам одиночную кампанию и захватывающие многопользовательские режимы. Многих игроков интересуют только онлайн сражения и они могли бы сэкономить пространство на накопителе, сразу удалив сюжетный режим.