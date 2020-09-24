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До презентации видеокарт AMD Radeon RX 6000 остается еще достаточно много времени, компания не раскрывает подробности о новых видеокартах и пока ей удается держать их характеристики в секрете. Но пользователи не прекращают самостоятельно искать какие-либо подробности о новых графических ускорителях Radeon RDNA2.

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Энтузиасты, регулярно проверяющие код ядра Linux и открытых графических драйверов, смогли обнаружить упоминание трех серий видеокарт. Кодовые имена серий видеокарт названы в честь различных семейств рыб. На первый взгляд все это похоже на шутку, но кодовые имена встречаются неоднократно в коде различного программного обеспечения и привязаны к идентификационным номерам печатных плат.

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На данный момент предполагается, что первые видеокарты Radeon RX 6000 будут основаны на трех графических чипах:

NAVI21

NAVI22

NAVI23

А семейства видеокарт получат названия:

Sienna Cichlid — семейство цихлид

Navy Flounder — камбаловые

Dimgrey Cavefish — пещерные рыбы

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Считается, что семейство Sienna Cichlid относится к графическому чипу NAVI21, соответствие для остальных — неизвестно. Можно ожидать, что, например, NAVI22 это профессиональный вариант NAVI21. В предыдущей линейке видеокарт аналогичную ситуацию можно наблюдать с графическими чипами NAVI10 и NAVI12, которые идентичны по характеристикам, но предназначены для различных сегментов.

Также интересно, могут ли особенности семейств этих рыб намекать на технические особенности архитектуры графических чипов. Например, у камбалы глаза находятся только с одной стороны, может ли это означать, что семейство Navy Flounder будет основано на вдвое урезанных графических чипах от NAVI21? А пещерные рыбы и вовсе лишены зрения. Намек на отсутствие аппаратной поддержки трассировки лучей для бюджетных решений, как в Turing?

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Ожидается, что NAVI21 получит 40 Work Group Processors (WGP) с общим числом вычислительных блоков Compute Units (CU), равным 80. При сохранении 64 потоковых процессоров (Stream Processor, SP) на один CU, общее их число составит 5120. Обнаруженные данные говорят о том, что в NAVI21 вычислительные блоки будут разделены на 4 шейдерных движка (Shader Engine, SE), в каждом из которых будет присутствовать по два шейдерных массива (Shader Array).

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Остальные графические чипы должны стать урезанными версиями NAVI21. Они могут быть получены за счет отделения SE, отключения вычислительных блоков CU и других манипуляций. Не исключено существование более крупного чипа, который и может стать BigNavi. Количество готовящихся видеокарт на базе архитектуры RDNA2 остается неизвестным, как и количество серий, их цифровое обозначение.