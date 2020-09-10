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Компания Huawei представила новую версию фирменной оболочки Emotion UI на конференции Huawei Developer Conference 2020. В EMUI 11 компания будет сосредоточена на развитии трех основных направлений:

взаимодействие с пользователем

создание системы, объединяющей множество устройств

повышение безопасности и конфиденциальности

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Дизайн системы EMUI 11 не только содержит множество тем и поддержку функции always-on-display, но также предлагает усовершенствованный многооконный режим, аудиовизуальные эффекты и множество других функций для повышения продуктивности работы с устройством.

EMUI 11 полностью использует распределенную технологию операционной системы Huawei Hongmeng 2.0 для реализации взаимосвязи большого количества различных устройств. EMUI 11 — это инновационный командный центр с многоэкранным взаимодействием и широкими возможностями совместного использования совершенно различных устройств.

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Что касается конфиденциальности, в EMUI 11 добавлены функции обезличивания фотографий и заметок, которые позволят очистить файлы от системной информации.

Уже сегодня бета-версия EMUI 11 официально становится доступной для 10 устройств компании, смартфонов и планшетов. В их число вошли Huawei P40, Huawei Mate 30, устройства серии MatePad Pro. Немного позже бета-тестирование откроется для Huawei Honor 30/V30 и nova 7. Первыми, кто сможет оценить новую оболочку, станут обладатели устройств в Азии.