Масштабный обзор и тест GeForce RTX 3080 появился в сети — до 60% быстрее RTX 2080 Super
Первые результаты независимого тестирования NVIDIA GeForce RTX 3080 появились в сети. Данные опубликовал автор технического видеоблога TecLab, который регулярно публикует результаты тестов различных новинок, задолго до снятия эмбарго на публикации. Автор канала TecLab в этом году удалось протестировать Core i9-10900K задолго до старта продаж, а на этот раз в руках китайского энтузиаста оказалась RTX 3080, которая приняла участие в масштабном тестировании в синтетических бенчмарках и играх.
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Тестовая система TecLab была основана на платформе Intel и включала процессор Core i9-10900K, разогнанный до 5 ГГц, материнскую плату ASUS ROG MAXIMUS XII APEX. Оперативная память, используемая в системе, работала на частоте 4133 МГц.
В тестировании использовались тестовые сцены из бенчмарка 3DMark:
- Fire Strike
- Fire Strike Extreme
- Fire Strike Ultra
- Time Spy
- Time Spy Extreme
- Port Royal.
И игры, запущенные в разрешении 4K при максимальных настройках графики:
- Far Cry 5
- Borderlands 3
- Horizon Zero Dawn
- Assassin’s Creed Odyssey
- Forza Horizon 4
- Shadow of the Tomb Raider
- Control
- Death Stranding
В трех последних играх производительность измерялась как с включенной, так и с отключенной технологией DLSS. К сожалению, TecLab не опубликовал сравнительные графики, но в видео автор указывает на превосходство нового флагмана NVIDIA над графическими решениями предыдущего поколения. Преимущество над RTX 2080 Super может составлять 50% и более.
Снимки результатов VideoCardz
Fire Strike
Time Spy
Port Royal
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