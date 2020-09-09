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Первые результаты независимого тестирования NVIDIA GeForce RTX 3080 появились в сети. Данные опубликовал автор технического видеоблога TecLab, который регулярно публикует результаты тестов различных новинок, задолго до снятия эмбарго на публикации. Автор канала TecLab в этом году удалось протестировать Core i9-10900K задолго до старта продаж, а на этот раз в руках китайского энтузиаста оказалась RTX 3080, которая приняла участие в масштабном тестировании в синтетических бенчмарках и играх.

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Тестовая система TecLab была основана на платформе Intel и включала процессор Core i9-10900K, разогнанный до 5 ГГц, материнскую плату ASUS ROG MAXIMUS XII APEX. Оперативная память, используемая в системе, работала на частоте 4133 МГц.

В тестировании использовались тестовые сцены из бенчмарка 3DMark:

Fire Strike

Fire Strike Extreme

Fire Strike Ultra

Time Spy

Time Spy Extreme

Port Royal.

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И игры, запущенные в разрешении 4K при максимальных настройках графики:

Far Cry 5

Borderlands 3

Horizon Zero Dawn

Assassin’s Creed Odyssey

Forza Horizon 4

Shadow of the Tomb Raider

Control

Death Stranding

В трех последних играх производительность измерялась как с включенной, так и с отключенной технологией DLSS. К сожалению, TecLab не опубликовал сравнительные графики, но в видео автор указывает на превосходство нового флагмана NVIDIA над графическими решениями предыдущего поколения. Преимущество над RTX 2080 Super может составлять 50% и более.

Снимки результатов VideoCardz