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Несколько дней назад в базе данных готовых игровых компьютеров Lenovo были обнаружены видеокарты GeForce RTX 3070 Super и RTX 3070 Ti. На данный момент об этих видеокартах ничего не известно — NVIDIA не сообщала о подготовке данных моделей, Lenovo также не раскрывает подробностей.

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Вероятность того, что NVIDIA расширит линейку видеокарт GeForce RTX 30 существует. Как скоро мы увидим улучшенные версии RTX 3070 зависит от того, какой ответ подготовит компания AMD. Между RTX 3070 и RTX 3080 существует разрыв в производительности около 40%, который будет заполнен в зависимости от успешности представителей архитектуры RDNA2.

В последнее время о видеокартах нового поколения от AMD не поступает практически никакой информации. По различной информации от инсайдеров, AMD взяла паузу в ожидании анонса видеокарт NVIDIA, чтобы грамотно утвердить финальную конфигурацию флагманских видеокарт Radeon и сделать их максимально конкурентоспособными. NVIDIA поняла это и поэтому точные характеристики и реальная производительность видеокарт Ampere будет скрываться до последнего дня.

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Инсайдер, известный в twitter под псевдонимом @Avery78, сообщил, что NVIDIA может подготовить до двух моделей RTX 3070, которые появятся после запуска графических решений AMD на базе RDNA2. Итоговое количество моделей будет определяться успешностью конкурента. NVIDIA не рассчитывает на то, что AMD удастся достигнуть уровня производительности RTX 3080 поэтому, если производительность BigNavi достигнет уровня RTX 3070, NVIDIA представит улучшенную RTX 3070 Ti с полноценным чипом GA104, содержащим 6144 CUDA-ядер, объем видеопамяти будет увеличен до 16ГБ. Если Big Navi все-таки приблизится к RTX 3080, то компания представит другой вариант с неизвестным чипом GA103, который, по слухам, являлся первым прототипом для RTX 3080. Этот чип может получить 7680 CUDA-ядер. Объем видеопамяти, по мнению инсайдера, может достигнуть 20 ГБ, а ширина шины увеличится до 320-бит. Последнее сомнительно, зачем NVIDIA выпускать RTX 3070 с объемом памяти превышающим таковой у RTX 3080? Если только NVIDIA не подготовит RTX 3080 Ti с 20 ГБ видеопамяти, что также возможно в случае успеха BigNavi.