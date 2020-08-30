Разогнанные варианты видеокарт NVIDIA RTX 3090 достигнут стоимости 3000 долларов, а их энергопотребление вырастет до 500 Вт
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Анонс видеокарт NVIDIA Ampere состоится через два дня. Появление слухов о новых видеокартах затихло и в этой тишине сообщество ожидает грандиозного события, назначенного на 1 сентября. В сеть уже просочились основные характеристики, фотографии видеокарт как эталонного дизайна, так и вариантов от сторонних производителей, например, ZOTAC и Gainward. Конструкция и размер радиаторов дают понять, что карта будет отличаться горячим нравом, как и предполагалось ранее.
Инсайдер @harukaze5719 на своей странице в twitter сообщил несколько новостей, которые не являются обнадеживающими. Во-первых, образцы видеокарт уже находятся на руках у прессы, но ранних утечек тестов мы, скорей всего, не увидим. Компания NVIDIA не предоставила рабочие драйвера и, как сообщал Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek) на своем портале igorslab.de, они могут появиться только после анонса.
Во-вторых, финальная стоимость видеокарт до сих пор не установлена, но, по оценкам специалистов рынка, она может достигать $3000 (включая налоги) за лучшие модели от сторонних производителей.
В-третьих, потребляемая мощность нереференсных вариантов RTX 3090 достигает 500 Вт. Это вполне может быть правдой. Без драйверов RTX 3090 можно диагностировать специальными утилитами для проверки нагрева и энергопотребления. Энергопотребление лучших RTX 2080 Ti при разгоне может достигать 400…450 Вт, а RTX 3090 будет гораздо мощнее и прожорливее.
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