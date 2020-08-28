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В последние дни перед анонсом новой линейки видеокарт от NVIDIA, портал VideoCardz взял на себя инициативу в разглашении секретной информации о грядущих продуктах компании. Портал уже сообщил о конфигурации видеопамяти на флагманах линейки RTX 30 и заранее показал снимки из недавно опубликованного тизера NVIDIA. А сегодня стала доступна целая порция новых данных о грядущих графических решениях Ampere.

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Портал VideoCardz раскрыл все основные характеристики флагманов линейки, GeForce RTX 3090 и RTX 3080. Также частично раскрыты характеристики видеокарты RTX 3070. Все графические чипы основаны на 7-нм техпроцессе, как и «родительский» чип A100. Модель GeForce RTX 3090 основывается на чипе GA102-300, который получил 5248 CUDA ядер, работающих на максимальной частоте 1695 МГц. Общее энергопотребление видеокарты составит 350 Вт. Для питания видеокарт сторонних производителей, основанных на плате PG132 SKU 30, понадобятся два 8-пиновых разъема. Объем видеопамяти типа GDDR6X составит 24 ГБ, как и сообщалось ранее. Общая пропускная способность 936 ГБ/с.

Модель GeForce RTX 3080 основана на чипе GA102-200, который располагает 4352 ядрами, работающими на максимальной частоте 1710 МГц. Энергопотребление немного меньше, чем у RTX 3090 и составляет 320 Вт. Эталонные версии видеокарт от NVIDIA получат 10 ГБ видеопамяти GDDR6X с общей пропускной способностью 760 ГБ/с. Сообщается, что сторонние производители выпустят варианты и с удвоенным объемом.

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Следующая модель, RTX 3070, основана на чипе GA104-300 и плате PG142 SKU 10. Информации о характеристиках чипа на данный момент нет. К сожалению, видеокарта получит только 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с шиной 256-бит и общей пропускной способностью 512 ГБ/с. Энергопотребление RTX 3070 существенно ниже и составляет 220 Вт.

Со слов VideoCardz, все данные получены от сторонних производителей. Что удивительно, инсайдер kopite7kimi (@kopite7kimi twitter) предсказал эти характеристики еще 1 июня. Отметим это и будем следить за новостями от kopite7kimi дальше.