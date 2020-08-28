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Фотографии GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 в исполнении ZOTAC просочились в интернет

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Утечку первых фотографий видеокарт NVIDIA RTX 30 допустила компания ZOTAC. В сеть случайно попали фотографии GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070. ZOTAC уже удалила снимки, но пользователи сообщества были быстрее и успели сохранить ненароком опубликованные данные.

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Линейка ZOTAC GeForce RTX 30 включает в себя в общей сложности восемь видеокарт, которые разделены на серии Trinity, Extreme и Twin Edge Holo. Видеокарты серии Trinity и Extreme будут оборудованы охлаждением с тремя вентиляторами, а охлаждение в серии Twin Edge ограничится двумя вентиляторами — оно предназначено только для RTX 3070 тепловыделение которой гораздо ниже.

Источник изображений: wccftech.com

Система охлаждения GeForce RTX 3090 и RTX 3080 выглядит внушительно. Массивный радиатор с плотно расположенными ребрами пронизывают 7 тепловых трубок. Это очередной раз показывает, что флагманы линейки Ampere будут выделять огромное количество тепла. Сложно себе представить, что будет в разгоне.

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Технические характеристики будущих видеокарт NVIDIA были опубликованы сегодня. Информация просочилась от партнеров NVIDIA. Все известные на данный момент характеристики опубликованы в отдельной новости. Видеокарты RTX 3090 и RTX 3080 получили 82 и 68 потоковых мультипроцессоров соответственно, а частоты графического ядра составили около 1700 МГц.

Характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 опубликованы

Дополнительные фотографии

GAMING GeForce RTX 3090 Trinity
GAMING GeForce RTX 3080 Trinity
GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge
GAMING GeForce RTX 3090 AMP Extreme
GAMING GeForce RTX 3080 AMP Extreme
GAMING GeForce RTX 3090 Trinity HoLo
GAMING GeForce RTX 3080 Trinity HoLo
GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge Holo
Источник изображений: @ExecuFix twitter
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Cyborg39rus
22:23
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Фотографии GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 в исполнении ZOTAC просочились в интернет
Олег Анетько
22:22
да, если не обращать внимания на то что они равны по производительности 2060 и 2070, а жрут больше (чутку но больше). А ведь НВ на 12нм, а АМД на 7нм.
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Ivan
22:20
Любил играть на кпк, и там ещё был клон snails, тоже очень затягивал
Кто придумал Worms - история создания и развития знаменитой игры
stockclock
22:19
спасибо
Перешел с Intel на AMD и вернулся обратно - i5-10400F как достойная замена постаревшему i7-2700K - почему я поменял 8 "красных" ядер на 6 "синих"
Олег Анетько
22:18
не будет у них жора меньше если они собрались вообще хоть как то тягаться по производительности. У них на текущий момент равные по производительности карты жрут больше, а ведь это 12нм против 7.
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Олег Анетько
22:15
У моей 1080Ти 350Ватт и ничего 3 годика уже как ей норм) Без воды со стандартным палитовским охладом)
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Mad Max
22:11
Все эфирные карты подорожали. Если эфир будет держаться дальше то зеленки тоже пойдут в космос по ценам как в 2017) Брал 5700 перед новым годом за 23,5к. В начале лета брал 5700хт по 32к, сейчас от 40...
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Appengamer
22:10
Вот! И я об этом)
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
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