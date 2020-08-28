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Утечку первых фотографий видеокарт NVIDIA RTX 30 допустила компания ZOTAC. В сеть случайно попали фотографии GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070. ZOTAC уже удалила снимки, но пользователи сообщества были быстрее и успели сохранить ненароком опубликованные данные.

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Линейка ZOTAC GeForce RTX 30 включает в себя в общей сложности восемь видеокарт, которые разделены на серии Trinity, Extreme и Twin Edge Holo. Видеокарты серии Trinity и Extreme будут оборудованы охлаждением с тремя вентиляторами, а охлаждение в серии Twin Edge ограничится двумя вентиляторами — оно предназначено только для RTX 3070 тепловыделение которой гораздо ниже.

Система охлаждения GeForce RTX 3090 и RTX 3080 выглядит внушительно. Массивный радиатор с плотно расположенными ребрами пронизывают 7 тепловых трубок. Это очередной раз показывает, что флагманы линейки Ampere будут выделять огромное количество тепла. Сложно себе представить, что будет в разгоне.

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Технические характеристики будущих видеокарт NVIDIA были опубликованы сегодня. Информация просочилась от партнеров NVIDIA. Все известные на данный момент характеристики опубликованы в отдельной новости. Видеокарты RTX 3090 и RTX 3080 получили 82 и 68 потоковых мультипроцессоров соответственно, а частоты графического ядра составили около 1700 МГц.

Характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 опубликованы

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