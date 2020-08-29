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Вчера появились первые официальные фотографии новых видеокарт NVIDIA RTX 30 от ZOTAC, а сегодня порталу VideoCardz удалось найти изображения видеокарт в исполнении Gainward. Компания подготовила серию Phoenix Golden Sample. Видеокарты получили дизайн в черно-серебристом исполнении и RGB подсветку.

Видеокарты GeForce RTX 3090 и RTX 3080 Phoenix Golden Sample получили массивную систему охлаждения, которая занимает практически 3 ближайших слота PCI-E (2,7-слота). Мощный воздушный поток создают три вентилятора. Задняя панель полностью закрыта пластиной с предупреждающей надписью Warning HOT SURFACE. В пластине выполнены дополнительные вырезы. Печатная плата намного короче кулера и третий вентилятор продувает воздух через радиатор и вырезы на задней пластине.

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В очередной раз подтверждаются технические характеристики видеокарт. Видеокарта RTX 3090 получает 5248 ядер CUDA, 24 ГБ памяти GDDR6X, работающей на скорости 19,5 Гбит/с, и общее энергопотребление 350 Вт. Видеокарта RTX 3080 получила 4352 ядра CUDA, 10 ГБ памяти GDDR6X 19 Гбит/с и общее энергопотребление 320 Вт. Обе карты получили заводской разгон: RTX 3090 имеет максимальную частоту ядра 1725 МГц, а RTX 3080 — 1740 МГц. Это на 30 МГц выше референсных частот.