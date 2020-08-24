Симулятор F1 2020 получил поддержку NVIDIA DLSS с новым обновлением — производительность выросла в 1,5 раза
С каждым годом различные компьютерные симуляторы становятся все более и более реалистичными. Известная серия гоночных игр F1 от Codemasters не исключение. Анонс новейшей версии симулятора формулы-1 состоялся в июле этого года, а сегодня разработчик выпустил очередное обновление, которое включает поддержку технологии сглаживания на базе машинного обучения от NVIDIA — Deep Learning Super-Sampling (DLSS).
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Обновление 1.08 для F1 2020 приносит не только поддержку DLSS, но и множество других визуальных изменений. Разработчик прислушался к замечаниям игроков и подготовил ряд визуальных исправлений для болидов. Листинг изменений к новому обновлению представлен в блоге Codemasters.
Технология NVIDIA DLSS способна значительно увеличить производительность, сохраняя высокое качество изображения. Технология создает некоторый запас производительности, который позволяет увеличить графические настройки игры и выходное разрешение для достижения превосходного качества изображения.
В официальном блоге компании NVIDIA приводятся результаты внутреннего тестирования технологии DLSS в игре F1 2020. В тестировании участвовали пять представителей текущей линейки видеокарт GeForce RTX 20 и они показали существенное улучшение производительности с DLSS 2.0. Младшие представители линейки, RTX 2060 и ее Super версия, показали наибольший отклик. В разрешении 1080p прирост производительности составил около 22%. Для флагманов прирост меньше и составляет около 15%. Но с увеличением разрешения происходит значительный рост эффективности DLSS 2.0. В 1440p технология DLSS повышает производительность на 27-34%, а в разрешении 4K до 50%. Это дает вторую жизнь видеокартам RTX 2060, позволяя сохранить количество кадров, близкое к 60.
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