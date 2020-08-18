Удвоенный объем видеопамяти получат видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 сторонних производителей
Пока официальный анонс видеокарт NVIDIA следующего поколения не состоялся, сообществу энтузиастов остается удовлетворять свое любопытство информацией, предоставляемой различными инсайдерами, которые обладают нужными каналами связи. В последнее время появлялось множество информации об объеме видеопамяти новых видеокарт NVIDIA Ampere, но данные неоднозначны. В последних сообщениях утверждается, что флагманы линейки, GeForce RTX 3090 и RTX 3080, получат 12 и 10 ГБ видеопамяти типа GDDR6X, одновременно с этим появляются сообщения и об удвоенном объеме памяти 24 и 20 ГБ.
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Существование NVIDIA GeForce RTX 3090 подтверждено документацией Micron — видеокарта получит 12 ГБ памяти GDDR6X 384-бит
Объяснение для данной ситуации предоставил @kopite7kimi. Достаточно вспомнить 600-серию видеокарт NVIDIA Kepler. Флагман линейки, GTX 680 Founders Edition (FE), появился на рынке всего с 2 ГБ памяти, что было меньше, чем у конкурента в лице Radeon HD7970. Тогда множество рецензентов отметили, что потенциал мощного чипа NVIDIA может ограничиваться скромным объемом видеопамяти. Позже сторонние производители представили свои версии видеокарт с удвоенным объемом памяти GDDR5. Аналогичная ситуация может наблюдаться и с серией видеокарт NVIDIA Ampere. Референсные модели NVIDIA, GeForce RTX 3090 и RTX 3080 FE, на базе укороченной печатной платы PG133 получат 12 и 10 ГБ видеопамяти, тогда как сторонние производители будут выпускать варианты на базе печатной платы PG132 как со стандартным объемом видеопамяти, так и с удвоенным.
Это может объяснить расположение чипов памяти с обратной стороны печатной платы на недавно появившихся фотографиях предполагаемой RTX 3090(3080). Вероятно, на представленных фотографиях присутствует модель как раз таки с удвоенным объемом памяти и расположением чипов с обеих сторон.
В сети появился снимок нереференсной печатной платы предполагаемой NVIDIA RTX 3090
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