Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пока официальный анонс видеокарт NVIDIA следующего поколения не состоялся, сообществу энтузиастов остается удовлетворять свое любопытство информацией, предоставляемой различными инсайдерами, которые обладают нужными каналами связи. В последнее время появлялось множество информации об объеме видеопамяти новых видеокарт NVIDIA Ampere, но данные неоднозначны. В последних сообщениях утверждается, что флагманы линейки, GeForce RTX 3090 и RTX 3080, получат 12 и 10 ГБ видеопамяти типа GDDR6X, одновременно с этим появляются сообщения и об удвоенном объеме памяти 24 и 20 ГБ.

реклама

Существование NVIDIA GeForce RTX 3090 подтверждено документацией Micron — видеокарта получит 12 ГБ памяти GDDR6X 384-бит

Объяснение для данной ситуации предоставил @kopite7kimi. Достаточно вспомнить 600-серию видеокарт NVIDIA Kepler. Флагман линейки, GTX 680 Founders Edition (FE), появился на рынке всего с 2 ГБ памяти, что было меньше, чем у конкурента в лице Radeon HD7970. Тогда множество рецензентов отметили, что потенциал мощного чипа NVIDIA может ограничиваться скромным объемом видеопамяти. Позже сторонние производители представили свои версии видеокарт с удвоенным объемом памяти GDDR5. Аналогичная ситуация может наблюдаться и с серией видеокарт NVIDIA Ampere. Референсные модели NVIDIA, GeForce RTX 3090 и RTX 3080 FE, на базе укороченной печатной платы PG133 получат 12 и 10 ГБ видеопамяти, тогда как сторонние производители будут выпускать варианты на базе печатной платы PG132 как со стандартным объемом видеопамяти, так и с удвоенным.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Это может объяснить расположение чипов памяти с обратной стороны печатной платы на недавно появившихся фотографиях предполагаемой RTX 3090(3080). Вероятно, на представленных фотографиях присутствует модель как раз таки с удвоенным объемом памяти и расположением чипов с обеих сторон.

В сети появился снимок нереференсной печатной платы предполагаемой NVIDIA RTX 3090