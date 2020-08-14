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Портал videokardz.com со ссылкой на технологический отчет компании Micron сообщил, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 действительно существует и будет использовать GDDR6X видеопамять производства Micron со скоростью передачи данных 21 Гбит/с. Компания Micron уже много лет поставляет чипы памяти для видеокарт NVIDIA, а своместная работа Micron и NVIDIA над видеокартами Ampere и адаптации памяти GDDR6X выводит партнерство компаний на новый уровень.

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В соответствии со спецификациями Micron видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 получит 12 ГБ видеопамяти и 384-битный интерфейс. По оценкам Micron, память в GeForce RTX 3090 сможет преодолеть барьер пропускной способности в 1 ТБ/с. В отчете компании говорится:

«Работая в тесном сотрудничестве с NVIDIA над их поколением графических карт Ampere, чипы Micron GDDR6X 8 ГБ смогут обеспечивать скорость работы до до 21 Гбит/с в 2020 году. При скорости 21 Гбит/с графическая карта с 12 модулями GDDR6X сможет преодолеть барьер 1 ТБ/с пропускной способности системы! В дорожной карте Micron также подчеркивается потенциал 16 Гбайт GDDR6X в 2021 году с возможностью достижения скорости до 24 Гбит/с. GDDR6X работает на основе революционно новой технологии модуляции PAM4 для решений со сверхвысокой пропускной способностью. PAM4 может привести к еще большему повышению скорости передачи данных»

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Таким образом, новая информация подтверждает, что:

серия GeForce RTX следующего поколения выйдет под номером 3000.

флагманом линейки является GeForce RTX 3090.

серия видеокарт NVIDIA GeForce RTX будет иметь память GDDR6X

в RTX 3090 будут использоваться чипы микрон 21 Гбит/с, общая пропускная способность памяти превысит 1 ТБ/с

NVIDIA представит GeForce RTX 3090 1 сентября во время специального мероприятия GeForce.