Существование NVIDIA GeForce RTX 3090 подтверждено документацией Micron — видеокарта получит 12 ГБ памяти GDDR6X 384-бит
Портал videokardz.com со ссылкой на технологический отчет компании Micron сообщил, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 действительно существует и будет использовать GDDR6X видеопамять производства Micron со скоростью передачи данных 21 Гбит/с. Компания Micron уже много лет поставляет чипы памяти для видеокарт NVIDIA, а своместная работа Micron и NVIDIA над видеокартами Ampere и адаптации памяти GDDR6X выводит партнерство компаний на новый уровень.
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В соответствии со спецификациями Micron видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 получит 12 ГБ видеопамяти и 384-битный интерфейс. По оценкам Micron, память в GeForce RTX 3090 сможет преодолеть барьер пропускной способности в 1 ТБ/с. В отчете компании говорится:
«Работая в тесном сотрудничестве с NVIDIA над их поколением графических карт Ampere, чипы Micron GDDR6X 8 ГБ смогут обеспечивать скорость работы до до 21 Гбит/с в 2020 году. При скорости 21 Гбит/с графическая карта с 12 модулями GDDR6X сможет преодолеть барьер 1 ТБ/с пропускной способности системы! В дорожной карте Micron также подчеркивается потенциал 16 Гбайт GDDR6X в 2021 году с возможностью достижения скорости до 24 Гбит/с. GDDR6X работает на основе революционно новой технологии модуляции PAM4 для решений со сверхвысокой пропускной способностью. PAM4 может привести к еще большему повышению скорости передачи данных»
Таким образом, новая информация подтверждает, что:
- серия GeForce RTX следующего поколения выйдет под номером 3000.
- флагманом линейки является GeForce RTX 3090.
- серия видеокарт NVIDIA GeForce RTX будет иметь память GDDR6X
- в RTX 3090 будут использоваться чипы микрон 21 Гбит/с, общая пропускная способность памяти превысит 1 ТБ/с
- NVIDIA представит GeForce RTX 3090 1 сентября во время специального мероприятия GeForce.
Источник изображения: Micron
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