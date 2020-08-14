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В сети появился снимок нереференсной печатной платы предполагаемой NVIDIA RTX 3090

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До крупного онлайн-мероприятия NVIDIA остается чуть больше двух недель. С большой вероятностью 1 сентября компания представит лучшие решения своей новой линейки видеокарт, базирующихся на архитектуре Ampere. Как стало известно, на рынок одновременно выйдут как оригинальные решения NVIDIA Founders Edition, основанные на особенной печатной плате PG133, так и решения множества других производителей, построенные на базовой печатной плате версии PG132.

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Накануне в сети появились снимки обратной стороны печатной платы предполагаемой RTX 3090 (3080 Ti) от стороннего производителя. Видеокарта может показаться похожей на модель, фото которой утекло с закрытой презентации ASUS. По крайней мере, обе используют массивную систему охлаждения с похожим расположением ребер.

Источник изображений: videocardz.com и @harukaze5719 twitter

Из фото можно увидеть, что видеокарта получила три 8-пиновых коннектора питания. На обратной стороне расположены 11 чипов памяти. А коннектор NVLink претерпел изменения по сравнению с коннектором RTX 2080 Ti.

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На снимках большая часть платы скрыта. Аноним, представивший снимки, также скрыл область расположения графического чипа процессором, намекая, что там находятся не только резисторы GPU, а что-то более интересное. По многочисленным слухам известно, что видеокарты Ampere могут получить сопроцессор, предназначенный для обработки эффектов трассировки лучей. На это может намекать и кампания NVIDIA перед запуском видеокарт, возможно NVIDIA не случайно акцентирует внимание на том, что новые видеокарты будут прорывными, как и GeForce 256 — первая видеокарта, получившая полноценный геометрический процессор.

Источник изображения: @coreteks twitter
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Иван Иванов
12:19
интересно сколько куртка накинет за новую серию карт + отдельный сопроцессор. Можно ставки замутить ) зы: ставлю сверху баксов 300-350 к цене нынешней 2080ти условной
В сети появился снимок нереференсной печатной платы предполагаемой NVIDIA RTX 3090
Yolanda Tarska
12:18
Старое Метро, в которое играли ещё на GTX 260 чтоли, в новом на GTX 1080 на средне-высоких уже так себе.
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Sayros
12:12
скорее всего не фейк, отдельный сопрцессор добавят для вычислений RTX лучей. Но тут получается, что в 2080 Ti расчёт лучей производился силами самого графического чипа, а RTX блоки были, только как бы...
В сети появился снимок нереференсной печатной платы предполагаемой NVIDIA RTX 3090
Александр Деревянченко
12:08
То чувство, когда RX580 на высокие-ультра тянет метро с 70-80 кадрами.
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Slava Evchenko
12:07
Индонезийка для N8Pro вышла пару дней назад, ибо я следил и ждал ее выхода, давно вышла глобальная и индийская, а индонезийская два дня назад))
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Yuriy Grigoriev
12:03
Ну за 11к и даже меньше, если повезёт (у меня 10300) получалось, есть шикарный вообще не бомж вариант -aorus elite b550. Питальник отменный за эти деньги.
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Scorpion81
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Комиссию в 30% от суммы Apple хочет получать, что тут неясного. С новым вариантом не получала.
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itmanager85
11:55
может это стёб ? :D
PCWelt.de сообщает о 50% превосходстве RTX 3090 над RTX 2080Ti
Inqizitor
11:52
Мне неясно, почему удалили, если это дело разработчиков игры, как платить.
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11:51
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