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До крупного онлайн-мероприятия NVIDIA остается чуть больше двух недель. С большой вероятностью 1 сентября компания представит лучшие решения своей новой линейки видеокарт, базирующихся на архитектуре Ampere. Как стало известно, на рынок одновременно выйдут как оригинальные решения NVIDIA Founders Edition, основанные на особенной печатной плате PG133, так и решения множества других производителей, построенные на базовой печатной плате версии PG132.

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Накануне в сети появились снимки обратной стороны печатной платы предполагаемой RTX 3090 (3080 Ti) от стороннего производителя. Видеокарта может показаться похожей на модель, фото которой утекло с закрытой презентации ASUS. По крайней мере, обе используют массивную систему охлаждения с похожим расположением ребер.

Из фото можно увидеть, что видеокарта получила три 8-пиновых коннектора питания. На обратной стороне расположены 11 чипов памяти. А коннектор NVLink претерпел изменения по сравнению с коннектором RTX 2080 Ti.

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На снимках большая часть платы скрыта. Аноним, представивший снимки, также скрыл область расположения графического чипа процессором, намекая, что там находятся не только резисторы GPU, а что-то более интересное. По многочисленным слухам известно, что видеокарты Ampere могут получить сопроцессор, предназначенный для обработки эффектов трассировки лучей. На это может намекать и кампания NVIDIA перед запуском видеокарт, возможно NVIDIA не случайно акцентирует внимание на том, что новые видеокарты будут прорывными, как и GeForce 256 — первая видеокарта, получившая полноценный геометрический процессор.