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Для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 опубликован сравнительный рейтинг производительности

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До официального анонса видеокарт NVIDIA нового поколения остается две недели — мероприятие состоится 1 сентября, его проведет в онлайн-формате генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (англ. Jen-Hsun Huang). Новые видеокарты основаны на архитектуре Ampere, которая должна принести значительное увеличение производительности и вывести на новый уровень технологии сглаживания на основе искусственного интеллекта Deep Learning Super-Sampling (DLSS) и трассировки лучей (Ray Tracing, RTX).

На сегодняшний день известны лишь некоторые неофициальные данные о видеокартах нового поколения: тип памяти, ее предполагаемый объем, частота памяти и графического процессора, приблизительный уровень энергопотребления и производительности, а также некоторые особенности конструкции. Но этих данных оказалось достаточно для того, чтобы составить сравнительный рейтинг производительности трех поколений видеокарт NVIDIA, двух последних — Pascal и Turing, а также нового поколения, основанного на архитектуре Ampere.

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Существование NVIDIA GeForce RTX 3090 подтверждено документацией Micron — видеокарта получит 12 ГБ памяти GDDR6X 384-бит NVIDIA GeForce RTX 3080 найдена в базе данных Userbenchmark — подтверждается наличие 10 ГБ GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц В сети появился снимок нереференсной печатной платы предполагаемой NVIDIA RTX 3090

В рейтинге, который составил пользователь PolyMorph с китайского форума Chiphell, позиционирование видеокарт GeForce RTX 3000 определялось по известным на данный момент сведениям о технических характеристиках и приблизительной производительности. Были учтены известные данные о энергопотреблении (до 340-350 Вт для RTX 3090) и производительности новой архитектуры, которая должна увеличиться на 15%. Все значения приведены относительно GeForce GTX 1080 Ti.

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В соответствии с приведенными данными видно, что решение среднего диапазона догоняет топов предыдущих поколений — RTX 3060 идет вровень с GTX 1080 Ti и RTX 2070. Если к этому добавить возросшую производительность DLSS и RTX, то можно рассчитывать на борьбу даже с более продвинутыми представителями архитектуры Turing.

Модели RTX 3070 и RTX 3070 Ti, в свою очередь, уверено конкурируют с RTX 2080 Ti, а флагман новой линейки, RTX 3090, в разрешении 4K обладает вдвое большей производительностью, чем GTX 1080 Ti и на 50% большей производительностью, чем RTX 2080 Ti. Достаточно правдоподобная оценка.

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ZETT
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а 3080 ти типо ждать снова весной?
Для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 опубликован сравнительный рейтинг производительности
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