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Несколько дней назад была обнаружена информация о видеокарте NVIDIA RTX 3090 — в отчете компании Micron оказалась таблица, в которой фигурировала новейшая видеокарта на базе архитектуры Ampere с памятью типа GDDR6X. Объем памяти составил 12 ГБ, а ширина интерфейса 384-бит. В этот же день в сети появились снимки печатной платы от RTX 3090, демонстрирующие 12 чипов памяти, расположенных на обратной стороне платы и другие детали.

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Сегодня, как сообщает портал videokardz со ссылкой на пользователя T4C Fantasy с портала TechPowerUp и инсайдера @_rogame, в файлах драйверов была обнаружена запись с идентификатором устройства 2206, кодовое название которого NVIDIA Graphics Device. Так NVIDIA обычно обозначает свои будущие видеокарты до того, как они получат официальные имена. Идентификатор был распознан как видеокарта GeForce RTX 3080.

NVIDIA_DEV.1FD1 = "NVIDIA Secondary N18P-G0-MP-A1 (TU117-750-A1)"

NVIDIA_DEV.1FD5 = "NVIDIA Secondary N18P-G62-A1 (TU117-775-A1)"

NVIDIA_DEV.2206 = "NVIDIA Graphics Device"

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Под идентификатором 2206 @_rogame обнаружил в базе данных Userbenchmark видеокарту с 10 ГБ видеопамяти, работающей на частоте 4750 МГц — это соответствует эффективной частоте 19 ГГц для памяти типа GDDR6X. Сообщается, что максимальная частота ядра составляет 2,1 ГГц. Базовая частота ядра остается неизвестной, вероятно, она будет ниже 1,7 ГГц, как сообщалось ранее. Это означает, что не следует ожидать большой разницы в частотах графического ядра между сериями RTX 2000 и RTX 3000.

Однако вероятность увидеть новое поколение видеокарт с удвоенным размером памяти существует. Некоторые слухи указывают на то, что NVIDIA, испугавшись BigNavi, пошла на этот шаг, а найденные сейчас данные могут иметь отношение к первым инженерным образцам продуктов.