Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Первый официальный патч для Horizon Zero Dawn доступен для загрузки

[ ] для раздела Блоги
1
<b>ASUS RTX 2080 дешевле 40 т.р.</b> в Ситилинке
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Guerrilla Games выпустила первый патч для Horizon Zero Dawn. Игра обновится до версии 1.01 и устранит небольшое количество проблем. К сожалению, набор исправлений не решает множество основных проблем, на которые поступают жалобы сообщества.

реклама

Патч исправляет проблемы вылетала из-за конфликтов с интерфейсом Steam, проблему, при которой имена профилей в Windows, содержащие специальные символы, не позволяли сохранить игру. Кроме этого, обновление добавляет улучшенный сбор диагностических данных для отправки отчетов о сбоях игры, проблемы соединения с серверами, а также некоторые проблемы с изображением. К сожалению, более никаких существенных исправлений добавлено не было.

Патч не исправляет анимацию со скоростью 30 кадров в секунду, неработоспособность настроек анизотропной фильтрации, HDR и проблемы при игре в 4K разрешении. Баги с физикой волос главной героини и эффектами деформации снега также остаются на месте.

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Guerrilla Games продолжают работать над исправлениями, более подробный сбор диагностических данных поможет разработчиком подготовить в следующем патче большее количество исправлений. Полный листинг изменений можно увидеть на официальном канале Guerrilla Games в сообществе Reddit.

Источник изображения: Guerrilla u/WLF359 Reddit
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

horizon zero dawn guerrilla games
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Assassin’s Creed Unity
10
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
31
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
113
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Hero (WI-FI)
17
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
3
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming
8
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
16
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
17

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 113
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 30
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 51
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13 августа 2020 31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CD Projekt RED развеяла опасения фанатов Ведьмака – Cyberpunk 2077 обеспечит огромную свободу выбора, реиграбельность и в разы больше игрового контента чем Witcher 3
9
4 смартфона Huawei и Honor 2016 и 2017 годов получили важное обновление прошивки EMUI
7
7 наиболее популярных смартфонов Xiaomi 2019-2020-х годов начали получать стабильную MIUI 12
4
Три недорогих смартфона Xiaomi 2018 года получили стабильную прошивку MIUI 12
8
POCO F2 Pro упал в цене – Snapdragon 865, NFC, дисплей без вырезов, Quad-камера и аккумулятор на 4700 мА*ч
2
PlayStation 5 может провалиться из-за слабого железа и высокой конкуренции со стороны Microsoft
57
36 смартфонов Xiaomi получили новую версию оболочки MIUI 12 – список и ссылки на загрузку
5
Первые подробности о видеокартах AMD Radeon 7000-й серии – сроки выхода, архитектура, техпроцесс и многое другое
17
В ближайшие 4 года произойдёт большой скачок производительности на видеокартах AMD и NVIDIA – Нardwaretimes
10
Huawei P40 рекордно подешевел – Kirin 990 5G, лучшая камера, аккумулятор на 3800 мА*ч по самой низкой цене с начала продаж
+
Microsoft убрала обновление драйверов через диспетчер устройств Windows 10
14
Huawei P30 рекордно подешевел – Kirin 980, 40-Мп камера, официальная гарантия, сервисы Google и NFC по лучшей цене
+
Флагманские видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000 не получат 16 ГБ видеопамяти — новая информация о конфигурации от инсайдеров
10
Один из самых быстрых геймерских процессоров – 8-ядерный Core i7-9700K подешевел на 70 долларов – 4.9 ГГц и лучшие показатели в играх по самой низкой цене с начала продаж
24
Intel показала самый мощный графический чип и рассказала о его производительности – 42 TFLOP и 16 384 ядра в самом продвинутом GPU на рынке
16
MSI готовит усиленные платы MEG B550 Unify и Unify-X без RGB для замены X570 и разгона AMD Ryzen 4000 Zen 3
6
Xiaomi Mi 10 рекордно подешевел – Snapdragon 865, 108 Мп-камера, аккумулятор на 4780 мА*ч по лучшей цене с браслетом Mi Smart Band 4 NFC в подарок
+
6-ядерный игровой Core i5-9600K подешевел на 60 долларов – официальная скидка от Intel позволяет купить процессор дешевле 200 долларов
12
Топовые видеокарты NVIDIA Ampere получат 24, 20 и 10 Гбайт видеопамяти — данные инсайдера
42
Конкурс ADATA XPG и Overclockers.ru для настоящих оверклокеров
36

Популярные статьи

Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в августе 2020
106
Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$
119
Фэйл при попытке сборки ПК из 100% железа не-китайских брендов
52
Утечки вместо полноценных новостей – наша судьба и осознанный выбор
71
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
30
Какими будут новые видеокарты AMD и NVIDIA - разбираем все слухи о Big Navi и Ampere
14
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Assassin’s Creed Unity
10

Сейчас обсуждают

Дмитрий Жмышенко
15:15
Штуед ты в порядке?
AMD Ryzen 9 3900XT на частоте 5725 МГц обновил рекорд Geekbench3
Jaster
15:12
Мдя.. утечки и то замазывают
В сеть попали фотографии платы RTX 3080, предположительно компании Colorful
M19-LeXeR
15:11
дичь какая то , память на обратной стороне платы? 3 по 8пин , это сколько будет жрать это чудо)?
В сеть попали фотографии платы RTX 3080, предположительно компании Colorful
Jaster
15:11
Бесполезный патч.. (для пираток)
Первый официальный патч для Horizon Zero Dawn доступен для загрузки
M19-LeXeR
15:10
прочитай новость
В сеть попали фотографии платы RTX 3080, предположительно компании Colorful
How To Chanka
15:07
Ну шо инвиде возвращаемся к 400 серии с крышками на ГПУ?
В сеть попали фотографии платы RTX 3080, предположительно компании Colorful
Егор Пожидаев
15:00
Хожу с редми ноут 9с глабал, каждый день проверяю: нет ничего
7 наиболее популярных смартфонов Xiaomi 2019-2020-х годов начали получать стабильную MIUI 12
Евгений Богданов
14:57
Одна знакомая бабушка у моего подъезда сказала по этому поводу, что лучше дождаться официальной информации, а не собирать слухи)
PCWelt.de сообщает о 50% превосходстве RTX 3090 над RTX 2080Ti
Винни-Пух
14:53
Последнее колофвздутие вполне ничего
По слухам, карты в новой Battlefield рассчитаны на 128 игроков
Сергей Скорняков
14:52
Там все фазами питания занято))
В сети появился снимок нереференсной печатной платы предполагаемой NVIDIA RTX 3090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем