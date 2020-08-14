Первый официальный патч для Horizon Zero Dawn доступен для загрузки
Guerrilla Games выпустила первый патч для Horizon Zero Dawn. Игра обновится до версии 1.01 и устранит небольшое количество проблем. К сожалению, набор исправлений не решает множество основных проблем, на которые поступают жалобы сообщества.
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Патч исправляет проблемы вылетала из-за конфликтов с интерфейсом Steam, проблему, при которой имена профилей в Windows, содержащие специальные символы, не позволяли сохранить игру. Кроме этого, обновление добавляет улучшенный сбор диагностических данных для отправки отчетов о сбоях игры, проблемы соединения с серверами, а также некоторые проблемы с изображением. К сожалению, более никаких существенных исправлений добавлено не было.
Патч не исправляет анимацию со скоростью 30 кадров в секунду, неработоспособность настроек анизотропной фильтрации, HDR и проблемы при игре в 4K разрешении. Баги с физикой волос главной героини и эффектами деформации снега также остаются на месте.
Guerrilla Games продолжают работать над исправлениями, более подробный сбор диагностических данных поможет разработчиком подготовить в следующем патче большее количество исправлений. Полный листинг изменений можно увидеть на официальном канале Guerrilla Games в сообществе Reddit.
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