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Как и ожидалось, после нескольких тизеров NVIDIA объявила, что 1 сентября состоится мероприятие, которое с большой вероятностью станет анонсом новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3000-серии на базе архитектуры Ampere.

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Мероприятие проведет генеральный директор компании NVIDIA, Дженсен Хуанг (англ. Jen-Hsun Huang). Формат мероприятия неизвестен, возможно, это будет прямая трансляция, но есть вероятность, что компания ограничится предварительно подготовленной записью. Ожидается, что NVIDIA представит как минимум две видеокарты GeForce нового поколения. Ими должны стать флагманы линейки RTX 3080 Ti и RTX 3080.

На странице мероприятия сообщается:

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На странице отображается обратный отсчет до начала события, также пользователи могут ознакомиться с публикацией NVIDIA «Играй как в 1999!», в которой компания вспоминает историю развития игр с 1999 года, появление видеокарт Riva TNT 2 и GeForce 256, революционных 3D-игр Everquest и Unreal Tournament.

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Компания подготовила для фанатов медиа-архив, файлы из которого можно использовать для создания иллюстраций своих воспоминаний и их публикации в интернете с тэгом #UltimateCountdown на любой социальной платформе.