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Масштабное графическое обновление разрабатывается для «Ведьмак 3: Дикая Охота» уже достаточно долго. Ее новая версия станет самой большой в истории проекта и в истории игры с момента ее релиза в 2015 году. Изменению подверглись текстуры окружения, доспехов, аксессуаров, оружия, NPC — список огромен и он затрагивает множество игровых предметов и локаций. Также масштабные работы были проведены над геометрией и эффектами освещения, что в совокупности с более качественными, четкими и детально проработанными текстурами серьезно преображает графику и восприятие игры.

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На данный момент автор модификации The Witcher 3 HD Reworked Project, скрывающийся под псевдонимом Halk Hogan, выпускает четвертое превью, демонстрирующее изменения во множестве объектов окружения. Разница действительно существенна и сразу бросается в глаза. Качество текстур несравнимо с ванильной, оригинальной, версией игры «Ведьмак 3». Доработаны даже самые мелкие детали, такие как заклепки на ящиках.





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Отвечая на вопросы сообщества, разработчик добавил, что в модификации присутствуют новые текстуры растительности. Многие игроки отмечали, что растительность не является сильной стороной The Witcher 3, некоторые модели выделяются низким качеством проработки на общем графическом фоне. К сожалению, детальная доработка моделей «Ведьмак 3» невозможна, но модификация статических сеток была выполнена разработчиком проекта, что позволило значительно улучшить общее качество флоры в мире Неверлэнда.

Автор обещал, что четвертое превью станет финальным перед релизом, но разработка затянулась по непредвиденным обстоятельствам. На данный момент точная дата релиза неизвестна, но работа над обновлением должна завершиться к концу августа, началу сентября.

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Следить за проектом можно на официальной странице, размещенной на портале nexusmods.