Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Акции корпорации Advanced Micro Devices достигли рекордных максимумов во время закрытия торгов во вторник, после того, как компания сообщила о прибыли во втором квартале 2020 года, объемы которой превзошли все ожидания и позволили увеличить годовой прогноз, несмотря на пандемию COVID-19.

реклама

AMD объявила, что выручка за 2020 год по новым прогнозам вырастет примерно на 32%, по сравнению с 2019 годом, что будет соответствовать годовому объему продаж примерно в $8,88 млрд. Предыдущий прогноз компании был скромнее и оценивал объемы продаж в диапазоне от $8,08 млрд. до $8,75 млрд. В свою очередь, аналитики ожидали, что к концу 2020 года выручка компании составит около $8,4 млрд.

AMD сообщила о том, что во втором квартале продажи вычислительных и графических чипов составили $1,37 млрд., что на 45% больше, чем в прошлом году. Эти показатели соответствуют ожиданиям аналитиков. Продажи корпоративных систем и нестандартных чипов, включающих заказы центров обработки данных и игровых консолей, снизились на 4% по сравнению с предыдущим годом, но это значительно лучше прогнозов аналитиков о снижении на 18%.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

AMD сообщила о чистой прибыли во втором квартале в размере $157 миллионов, это грандиозный рост, по сравнению с $35 миллионами за аналогичный период прошлого года.

Второе полугодие должно стать для AMD еще более успешным, продажи компонентов для персональных компьютеров продолжают расти, растет и количество центров обработки данных, использующих серверные решения AMD, а также осенью начинаются продажи игровых приставок следующего поколения, использующих процессоры и графику компании.

реклама

На фоне этого акции AMD выросли более чем на 10% и превысили дневной рекорд в $71,63, установленный в конце прошлой недели. По состоянию на момент публикации максимальная стоимость торгов на бирже составила $70,05.

AMD впервые обошла Intel по стоимости акций и вошла в десятку компаний с наибольшей рыночной стоимостью