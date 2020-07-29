Акции AMD бьют рекорды после финансового отчета компании — Intel уже далеко позади
Акции корпорации Advanced Micro Devices достигли рекордных максимумов во время закрытия торгов во вторник, после того, как компания сообщила о прибыли во втором квартале 2020 года, объемы которой превзошли все ожидания и позволили увеличить годовой прогноз, несмотря на пандемию COVID-19.
реклама
AMD объявила, что выручка за 2020 год по новым прогнозам вырастет примерно на 32%, по сравнению с 2019 годом, что будет соответствовать годовому объему продаж примерно в $8,88 млрд. Предыдущий прогноз компании был скромнее и оценивал объемы продаж в диапазоне от $8,08 млрд. до $8,75 млрд. В свою очередь, аналитики ожидали, что к концу 2020 года выручка компании составит около $8,4 млрд.
AMD сообщила о том, что во втором квартале продажи вычислительных и графических чипов составили $1,37 млрд., что на 45% больше, чем в прошлом году. Эти показатели соответствуют ожиданиям аналитиков. Продажи корпоративных систем и нестандартных чипов, включающих заказы центров обработки данных и игровых консолей, снизились на 4% по сравнению с предыдущим годом, но это значительно лучше прогнозов аналитиков о снижении на 18%.
AMD сообщила о чистой прибыли во втором квартале в размере $157 миллионов, это грандиозный рост, по сравнению с $35 миллионами за аналогичный период прошлого года.
Второе полугодие должно стать для AMD еще более успешным, продажи компонентов для персональных компьютеров продолжают расти, растет и количество центров обработки данных, использующих серверные решения AMD, а также осенью начинаются продажи игровых приставок следующего поколения, использующих процессоры и графику компании.
реклама
На фоне этого акции AMD выросли более чем на 10% и превысили дневной рекорд в $71,63, установленный в конце прошлой недели. По состоянию на момент публикации максимальная стоимость торгов на бирже составила $70,05.
AMD впервые обошла Intel по стоимости акций и вошла в десятку компаний с наибольшей рыночной стоимостью
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила